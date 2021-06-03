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Koronavirüs

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi: Mayıs ayında işçiler en çok Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

03 Haziran 2021 14:31

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, mayıs ayında işçilerin en çok Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

İSİG Meclisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mayıs ayında işçiler en çok Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, intihar, kalp krizi, elektrik çarpması ve boğulma nedenleriyle hayatlarını kaybetti..." denildi.

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı grafiğine göre;

*Yüzde 52, Covid-19
*Yüzde 11, Trafik, servis kazası
*Yüzde 9,  Ezilme, göçük
*Yüzde 7,  Yüksekten düşme
*Yüzde 7,   Diğer nedenler
*Yüzde 6,   İntihar
*Yüzde 5,   Kalp krizi
*Yüzde 2,   Elektrik çarpması

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