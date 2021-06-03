İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi: Mayıs ayında işçiler en çok Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, mayıs ayında işçilerin en çok Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İSİG Meclisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mayıs ayında işçiler en çok Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, intihar, kalp krizi, elektrik çarpması ve boğulma nedenleriyle hayatlarını kaybetti..." denildi.
İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı grafiğine göre;
*Yüzde 52, Covid-19
*Yüzde 11, Trafik, servis kazası
*Yüzde 9, Ezilme, göçük
*Yüzde 7, Yüksekten düşme
*Yüzde 7, Diğer nedenler
*Yüzde 6, İntihar
*Yüzde 5, Kalp krizi
*Yüzde 2, Elektrik çarpması