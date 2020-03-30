İşçi konfederasyonlarından ortak Koronavirüs açıklaması: İşten çıkarmalar yasaklanmalı, zorunlu üretim hariç tüm işler durdurulmalı

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "İşten çıkarmalar yasaklanmalı ve zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında tüm işler en az 15 gün süreyle durdurulmalı" denildi.

3 işçi konfederasyonunun ortak görüşü olarak yayımlanan metinde sürece dair hükûmete tavsiyeler verilirken, "Alınacak bu tedbirler hem salgının yayılmasını engellemek hem de işçilerin ve tüm çalışanların sağlığını ve işini korumak açısından gereklidir" ifadesi kullanıldı.

İşten çıkarmaların yasaklanması ve zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında tüm işler en az 15 gün süreyle durdurulmasına vurgu yapılan açıklamada, oluşacak gelir kaybına karşı İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının devreye sokulması tavsiye edildi.

Konfederasyonların ortak açıklaması şöyle: