İşçi Film Festivali'nden Vedat Türkali için 'Ustaya Saygı' gecesi

Uluslararası İşçi Film Festivali perdelerini, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan, Vedat Türkali için özel olarak açıyor.



İstanbul’da 1-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen festivalin Vedat Türkali için özel olarak organize edilen ‘Ustaya Saygı’ gecesi, 1 Ekim Cumartesi Ataşehir Belediyesi Nikâh Salonunda saat 19:30’da Metin&Kemal Kahraman konseri ile başlayacak, gecede yönetmenliğini Nazım Alpman’nın yaptığı “Vedat Türkali” belgeseli gösterilecek.



Ulaş Berk’in Bianet’te yer alan haberine göre, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamındaki filmler de Vedat Türkali anısına 1-5 Ekim tarihleri arasında yeniden gösterilecek. Etkinlikte, senaryosu Vedat Türkali’ye ait birçok film izleyicilerle buluşacak.



Yönetmenliğini Ertem Göreç’in yaptığı, “Karanlıkta Uyananlar”, “Otobüs Yolcuları”, yönetmenliğini Süreyya Duru’nun yaptığı “Güneşli Bataklık”, “Bedrana”, ve “Kara Çarşaflı Gelin” festivalde gösterilecek filmlerden.



Yine geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz oyuncu Tarık Akan anısına “Yol” filmi de bir kez daha beyazperdede olacak. Ayrıca festivalde, yönetmen Costa Gavras’ın “Cennet Batıda”sı ile “Joe Hill” gösterilecek.



Ataşehir Kent Konseyi ve Halkevleri’nin düzenlediği etkinlikler şu mekanlarda ücretsiz olarak gösterilecek:



Novada Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu, Novada Cemal Süreyya Etkinlik Salonu, Mustafa Saffet Kültür Merkezi Ferhatpaşa Gençlik Merkezi, Sinop Göller Kültür ve Dayanışma Derneği, Beşik Sanat Merkezi, Arguvan Merkez Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği Kadıköy Şubesi İçerenköy Cemevi Etkinlik Salonu.