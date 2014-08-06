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Yaşam

'İşadamından kızının bakıcısına demir çubuklu dayak' iddiası

Büyük bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanının kızına bakıcılık yapan Özbek kadın 'dayak' iddiası ile şikayetçi oldu

06 Ağustos 2014 10:32

Özbek kadın, bakıcılığını yaptığı kızı eve geç getirdiği için demir çubukla dayak yediğini iddia edip babadan şikâyetçi oldu. Baba ise, “Kızımı kaçırdı sandım” dedi.

Büyük bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı N.G. ve eşi M.G.’nin 5 yaşındaki kızlarına bakan Özbekistan uyruklu Dilnoza İsmatova, demir çubuk ve yumrukla yediği dayaktan kollarının kırıldığı iddiasıyla patronundan şikâyetçi oldu. Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre olay, üç gün önce, gürültü şikâyeti üzerine polisin geldiği evde İsmatova’nın perişan halde bulunmasıyla ortaya çıktı. Bakıcı kadın, hastanedeki ilk tedavisi sonrası götürüldüğü karakolda, bir arkadaşına borcunu ödemek için küçük kızla evden çıktığını, kontörü olmadığı için de durumu anne-babaya haber veremediğini söyledi.

 

‘Kızımı kaçırdı sandım’

 

Eve geldiğinde baba N.G.’nin açıklama yapmasına fırsat vermeden kendisini demir çubuk ve yumruklarla dövüp hakaret ettiğini iddia etti. İsmatova, ifadesi sonrası tekrar Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakola getirilen N.G.’nin de, İsmatova hakkında ‘çocuk kaçırma ve alıkoyma’dan şikâyetçi olduğu, “Eve gelip çocuğu göremeyince kaçırıldı sandım. Gelince sinirlerime hâkim olamadım” dediği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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