İş yerinde silahlı kavga: 2 yaralı

Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Tavukçu Köprü Yolu üzerindeki iş yerine gelen Mürteza Harman ve Erkan Koçer ile iş yeri sahibi B.Y ve arkadaşı H.Ö. arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda tabancayla bacaklarından vurulan Harman ve Koçer, ambulansla Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

B.Y ile H.Ö, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Alacak meselesinden kaynaklandığı iddia edilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.