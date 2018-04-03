İş stresinden kaçmak istedi; elektrikli süpürge hortumuyla müzik yapıp Avrupa'yı geziyor

Avustralya'da inşaat mühendisi olarak çalıştığı işini bırakıp Avrupa turuna çıkan Michael Gunter, masraflarını karşılayabilmek için elektrikli süpürge hortumundan yaptığı, Aborjinlere ait "didgeridoo" isimli gelenekselenstrümanıyla ilgi çekiyor.

İş yoğunluğu ve stresten kaçmak için Brisbane şehrindeki işinden ayrılan ve gezgin olmaya karar veren Gunter, kıtalar aşarak geldiği Avrupa'da yaklaşık dört yıldır "hayalini kurduğu" hayatı gezgin ve bir amatör müzisyen olarak sürdürüyor.

Kendi imkanlarıyla elektrikli süpürge hortumundan Avustralya'nın yerli halkı olan Aborjinlere ait "didgeridoo" isimli enstrümanı yapan Gunter, şehir şehir gezdiği Avrupa'da seyahat masraflarını ve günlük ihtiyaçlarını sokak müzisyenliğinden kazandığı parayla karşılıyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gelen Gunter'in kendine has didgeridoosu ile verdiği mini konserler, Zagreblilerin de büyük ilgisini görüyor.

Giyim tarzıyla da ilgi çeken Gunter, süpürge hortumu dışında ahşaptan yapılmış didgeridoolar da çalıyor.

Her şey bir öneriyle başladı

Avustralyalı gezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahati sırasında bir Alman tanıdığının kendisine didgeridoo çalabileceği önerisinde bulunduğunu belirterek bu fikirden ilham alarak bulduğu süpürge hortumunu bir didgeridooya dönüştürdüğünü anlattı.

Bir süpürge hortumuyla müzik yaptığını görenlerin kendisine yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Gunter, bu aletle yaptığı müzik sayesinde para da kazanabildiğini ifade etti.

Gunter, normal bir didgeridooya göre süpürge hortumundan yaptığı enstrümanı çalmanın çok daha zor olduğunu belirterek her şeye rağmen bu enstrümanla farklı sesler elde edebildiğini kaydetti.

Didgeridoo çalmanın bazı teknik bilgiler gerektirdiğini ifade eden Gunter, "Bu aleti çalmanın en zor yanı kesintisiz nefes almayı öğrenmek. Bunu da ancak yanak kasları ve diyaframın kombinasyonuyla yapabiliyorsunuz." dedi.