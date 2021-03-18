İş Sanat'ta çevrimiçi konserler sürüyor; "Baharda Caz" 20 Mart'ta

İş Sanat’ta, Şenova Ülker Caz Orkestrası’na solist olarak Erdem Özkan ve Sibel Köse’nin eşlik edeceği "Baharda Caz" konseri 20 Mart’ta saat 20.30’dan itibaren müzikseverlerle buluşacak.

Frank Sinatra ile Ella Fitzgerald’ın "Strangers In The Night", "Cheeck To Cheeck", "Fly Me To The Moon" gibi şarkıları konserde dinleyicilerle buluşacak.





İş Sanat’ın İş Kuleleri Salonu’nda izleyicisiz olarak kaydedilen, şarkı düzenlemelerini piyanist ve trompet sanatçısı Halil İbrahim Işık’ın yaptığı konser, İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden sezon boyunca izlenebilir.