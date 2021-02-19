İş Sanat'ın mart ayı programı belli oldu

Sevilen türkülerden klasik müziğe, dünyaca ünlü masallardan, tiyatro eserlerine uzanan İş Sanat’ın mart ayı programı, sanatseverleri çevrimiçi ortamda bir araya getirecek.

İş Sanat mart ayında da sanatseverlerin buluşma noktası olacağını açıkladı. Mart ayı takvimini açıklayan İş Sanat, Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez’in solisti olduğu grup ‘Barabar’ı izleyiciler ile buluşturduğunu duyurdu.



Sevilen halk türkülerini kendi yorumlarıyla sunan grubun konseri pandemi döneminde görevlerini fedakârca sürdüren sağlık çalışanlarına bir teşekkür niteliği taşıyor. Konser, 14 Mart Tıp Bayramı’nda saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak.



Türk Sanat Müziği’nin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı’ başlıklı konser 6 Mart’ta hanendeler ve sazendeler ile sahnede olacak.

Sinatra ve Fitzgerald şarkıları

Caz sanatçıları Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın klasikleşmiş şarkıları Şenova Ülker Band’in yorumuyla 20 Mart’ta yayımlanacak.



Klasik müzik serisinde 4 Mart’ta Yiğit Karataş, 11 Mart’ta Milli Reasürans Oda Orkestrası ve keman sanatçısı Cihat Aşkın, 25 Mart’ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda ise “Kış Masalı”, “Figaro'nun Düğünü veya Çılgın Gün”, “Kibarlık Budalası” ve “Olmedo Şövalyesi” mart programında yerini aldı.



“Düşten Güzel” başlıklı Cahit Sıtkı Tarancı şiir dinletisi 8 Mart’ta yayında olacak. Tilbe Saran, Hakan Gerçek, Metin Belgin ve Bülent Emin Yarar’ın şiirleri seslendirdiği dinletinin solisti Şevval Sam olacak.

Provadan İzle serisi sürüyor

Şubat ayında başlayan Provadan İzle serisi, William Shakespeare’in Fırtına eseri ile devam edecek. Oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yayımlanacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu “Karlar Kraliçesi”, “12 Dans Eden Prenses”, “Gulliver’in Gezileri” ve “Deniz Kızı” masallarıyla çocukları ve masal seven büyükleri eğlenceli serüvenlere davet ediyor.

“Yazarının Sesinden” serisine Sunay Akın, Artun Ünsal, Nilgün Öneş ve Selçuk Altun konuk olacak. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz çekilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.