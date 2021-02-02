İş Sanat'ın ilk 20 yılı "Hatırlıyorum" sergisiyle sanal ortamda

İş Sanat, 20 yıllık sahne geçmişinden bir seçkiyi "Hatırlıyorum: İş Sanat'ın İlk 20 Yılı" adlı sergiyle sanatseverlerin beğenisini sunuyor.

Dünyanın dört bir yanından farklı sesleri ve sanatın binlerce yüzünü seyircisiyle buluşturan İş Sanat, 20 yıllık sahne geçmişinden bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor.

Klasik müzikten caza, danstan çocuk oyunlarına, şiir ve hikaye dinletilerinden yerli projelere uzanan etkinliklerin video, afiş, broşür ve fotoğraflarıyla yer aldığı sergiye İş Sanat'ın web adresinde, 360 derece sanal tur ile gezilebiliyor.

Sanal serginin tasarım ve uygulamasını üstlenen müzeolog-tasarımcı Burçak Madran sergiyle ilgili heyecanını: "İş Sanat’ın geride bıraktığı 20 yıla ait çok zengin görsel ve işitsel arşivin sanal bir sergi ortamına taşınması heyecan verici ve ufuk açıcı bir deneyim oldu. Sanal ortamın geniş olanaklarından yararlanarak, İstanbul’un ve Türkiye’nin kültürel yaşamında önemli yer tutan etkinliklere ilişkin hafızamızı bize hissettirdikleriyle gezilebilir kılmaya çalıştık. Sanal arşivlerin belleği sınırsız depolama mantığını, sergi görselliğiyle başka bir boyuta taşımaya çalıştık. Ekran önünde pasif bir araştırma eylemini de dinamik bir ziyaretçi deneyimine dönüştürmeyi amaçladık." sözleriyle paylaştı.

Çevrimiçi hazırlanan sergi, “Divalar”, “Dünyanın Sesi”, “Yerelle Evrenselin Buluşması”, “Ustalara Saygı”, “Virtüöz Ezgiler”, “Parlayan Yıldızlar”, “Masallar Diyarı”, “Kitaplardan Mikrofonlara” ve “Kulisin Sesi” sahnelerinden oluşuyor. Bugüne kadar sahne alan Cesaria Evora, Magdelena Kozena, Estrella Morente gibi efsanevi kadın sanatçılar “Divalar” bölümünde anılıyor. Paco Pena ile The Tiger Lillies’i, Hindistan’la Küba’yı yan yana getiren “Dünyanın Sesi” İş Sanat’ın sezon programlarını renklendiren dünya müziğinin önemli temsilcileri ve dans topluluklarına yer veriyor.

Sabri Tuluğ Tırpan’ın bu sergi için özel olarak bestelediği müzik eşliğinde gezilebilen “Hatırlıyorum: İş Sanat’ın İlk 20 Yılı”nın tasarım ve uygulaması Tetrazon Müze Sergi Tasarım tarafından gerçekleştirildi. Sergi İş Sanat'ın web adresinden ziyaret edilebiliyor.