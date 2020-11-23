İş Sanat caz sahnesi "Genedos" ile açılıyor

İş Sanat caz sahnesi, Ozan Musluoğlu ve Serdar Barçın gibi isimlerin yer aldığı "Genedos" ile 24 Kasım tarihinde açılıyor.



Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde Çağla Karaali, saksafon ve flütte Serdar Barçın, kontrbasta ise Ozan Musluoğlu’nun yer aldığı Genedos caz projesi, ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin bir repertuvarla caz severlerin karşısında olacak.



Konserde Beatles’tan Joe Henderson’a, John Lennon’dan Charlie Parker’a uzanan bir seçki yer alıyor.



24 Kasım saat 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek konser sezon sonuna kadar erişime açık olacak.

İş Sanat’ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.



İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği ‘Hansel ve Gretel’ ile ‘Alaaddin’ 22 ve 29 Kasım’da, W. Shakespeare’in ‘12. Gece’ eserinden bir bölümün seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 25 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.

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