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Yaşam

İş makinesinin altında kalan Afgan işçiyi 'yolda bulduk' diyerek hastaneye bırakıp, kaçtılar!

Afganistan göçmeni Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

22 Ağustos 2017 04:41

Kocaeli Körfez ilçesinde tavuk çiftliğinde çalışırken devrilen iş makinesinin altında kalan Afganistan göçmeni Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hudayberdi'yi yolda bulduklarını söyleyip, hastaneye bırakan tavuk çiftliği sahibi ve 2 çalışanı gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra, Körfez İlçesi Himmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tavuk çiftliğinde çalışan Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi, devrilen iş makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan Hudayberdi, tavuk çiftliği sahibi B.Ç. ile çalışanları A.K. ve Y.S. tarafından araçla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi. B.Ç. ve çalışanları, Hudayberdi'yi Derince İlçesi Toylar yol ayrımında yerde yatarken bulduklarını söyleyip, hastaneden ayrıldı. Kaburgaları kırılan, ciğeri patlayan Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi ameliyata alındı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Afganistan'daki ağabeyine ulaştığı Hudayberdi'nin bir tavuk çiftliğinde çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine tavuk çiftliğinin sahibi B.Ç. ile iki çalışanı A.K. ve Y.S. 'Taksirle adam öldürmek' suçlamasıyla gözaltına alındı. (DHA)

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