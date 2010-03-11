'İş kazalarının yıllık maliyeti 4 milyar lira'

T24 -

İngiltere'ye göre ölümlü kaza sayısı 20 kat fazla

''Türkiye'deki İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi'' ve ''İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarları Teknik Destek'' projeleri toplantısında konuşan Dinçer, çalışma yaşamında iki temel sorun bulunduğunu, bunların çalışanların iş güvenliği, çalışmayanların ise mesleksizlik sorunu olduğunu söyledi.Türkiye'de iş kazaları nedeniyle 2008'de 1 milyon 865 bin 115 iş günü kaybı yaşandığını, bu sayının geçen yıl için 2 milyon olarak tahmin edildiğini dile getiren Dinçer, ''İş kazalarının beraberinde getirdiği diğer sorunlarla tahmini maliyeti yıllık 4 milyar lira. Bu hiç de az bir kayıp değil'' dedi.Genellikle iş kazalarının KOBİ'lerde yaşandığına dikkati çeken Dinçer, iş kazalarının yüzde 81'inin küçük işletmelerde meydana geldiğine işaret etti.Dinçer, sektörler itibariyle bakıldığında ise iş kazalarının yüzde 15'inin metal, yüzde 10'unun maden, yüzde 7.5'nin inşaat sektörlerinde yaşandığını, en fazla ölümlü iş kazasının madenlerde gerçekleştiğini belirtti.Alınan tedbirlerle iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli iyileşmeler yaşandığını ifade eden Dinçer, 2003'ten bu yana iş yeri sayısının yüzde 57, çalışan sayısının yüzde 51 arttığını, iş kazası ve meslek hastalıklarında ise yüzde 35-40 azalma kaydedildiğini belirtti.Dinçer, ''Bütün iyileştirmelere rağmen özellikle 100 bin işçide ölümlü iş kazalarıyla mukayese edildiğinde İngiltere'den tam 20 kat fazla ölümlü kazayla muhatap oluyoruz. Bu iyileştirmelere bakarak biz artık giderek iyileşiyoruz diyerek mutlu olmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü bir iş kazasında bir insanımızın hastalanması, bir işçinin ölmesi bizim için çok büyük bir ayıptır ve bir işçinin ölüyor olması bütün işçilerin, insanımızın ölüyor olmasıyla aynı anlama denktir''dedi.