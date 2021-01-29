İş insanı Hüseyin Köksal’ın KRT’yi satın alma görüşmesi tıkandı

T24 Haber Merkezi

Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Olay TV’nin İstanbul merkezli haber kanalı olarak 26 günlük yayından sonra kapatılmasının ardından iş insanı Hüseyin Köksal’ın KRT televizyonunu satın alma görüşmelerinin olumlu sonuçlanmadığı öğrenildi.

Görüşmelerde kanalın satışında istenen fiyatın yüksek bulunduğu iddiası görüşmelerden olumlu sonuç çıkmamasının nedeni olarak konuşulurken, Olay TV benzeri bir sürecin yaşanması ihtimalinin de satışın gerçekleşmemesinde etkili olduğu da belirtiliyor.

Muhalefetin sesini duyurabileceği yayın organı sayısının sınırlı olması gerekçesiyle yeni etkin bir kanalın hedef olacağı değerlendirmesi de görüşmelerin olumlu sonuçlanmamasının da bir nedeni olarak yorumlanıyor.

Söz konusu kaygıların görüşmeleri belirlediği ancak açık kapının da bırakıldığı öğrenildi.

Çalışanlara da şu ana kadar resmî bir açıklamanın yapılmadığı belirtildi.

TIKLAYIN: Süleyman Sarılar: 26 günde 766 dakika AKP yayını yapan Olay TV, toplam 51 dakikalık HDP yayını bahane edilerek kapatıldı!

TIKLAYIN: 26 gün sonra kapanan Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Sarılar: Cavit Çağlar ağır baskı altında olduğunu söyledi

TIKLAYIN: Olay TV'nin kapanmasının ardından kanalın sahibi Cavit Çağlar: Yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti