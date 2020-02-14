İş insanı Erdoğan Uludağ’ın ’Robin Hood’ olmadığı ortaya çıktı, olay üzerindeki sır perdesi kalkmadı

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarla dikkatleri çeken müzisyen Haluk Levent'ten Robin Hood açıklaması geldi. Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın 'Robin Hood' olduğu iddiasını yalanladı.

TIKLAYIN | "Robin Hood ortaya çıktı" iddiası

Robin Hood olarak anılan ve Ahbap Derneği ile birlikte çalışınca ismini açıklamaya karar verdiğini söyleyen iş insanı Erdoğan Uludağ, "Yapılan yardımlar örnek alınsın diye kimliğimi açıklıyorum" dedi.

Uludağ'ın bu açıklamasına rağmen Haluk Levent, AHBAP Derneği'ne yardım yapan arkadaşı Uludağ'ın Robin Hood olmadığını duyurdu. Haluk Levent paylaşımında, "Sevgili Erdoğan kardeşimiz de bir hayırsever ve o da zaten Robin Hood olmadığını söyledi. Ben ise Robin Hood’u tanıyorum. O isterse ismini açıklarım ama istemiyor." ifadesini kullandı.