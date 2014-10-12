İş görüşmesinde 'bize kendinden bahset' denildiğinde, uzak durulması gereken cevaplar

Her iş görüşmesinde mutlaka sarf edilen "bize biraz kendinden bahseder misin?" sorusuna verilen cevaplar çok önemlidir, çünkü bu soru görüşmenin en kritik sorusudur ve konuşmanın gidişatını belirler. Verilen cevap işe alınıp alınmadığı üzerinde çok büyük rol oynar.

Radikal'in haberinde, “The Undercover Recruiter” adlı internet sitesinin bu konuyla ilgili derlemesine yer verdi. Bu soruyu yanıtlarken dikkat etmeniz gereken kurallar şöyle:

1. Hayat hikâyenizden bahsetmeyin

İlk kurala uymak gayet basit. Aday kişi eğer mülakata hazırlıksız gelmişse “Bize kendinden bahset” denildiğinde bütün hayat hikâyesini anlatmaya başlar. Aslında karşı taraf evcil hayvanlarınızın adını ya da en sevdiğiniz film türünü sormuyordur. Öğrenmek istedikleri ikinci kuralda gizlidir.

2. Uygun bilgi verin

Peki, bu noktada aday kişi hangi bilgilerini ne kadar paylaşmalıdır? Bu soruyu yanıtlarken cevabınızı 5 kategoriye ayırmakta fayda var.

• Son mesleki edinimleriniz

• Akademik başarılarınız

• Becerileriniz

• Mesleki hedefleriniz

• Neden o şirketle ilgilendiğiniz Arada değişmeler olsa da her kategoriye en fazla 30 saniye ayırmaya çalışın. Bu da size kendinizi tanıtmanız için toplamda 2 buçuk dakika sağlayacak. 2 dakikadan az, 3 dakikadan fazla konuşmamaya özen göstermekte fayda var.

Peki, bu kategorilerin içeriğini nasıl belirleyeceksiniz?

Son mesleki edinimleriniz

• Özgeçmişinizin özetini çıkarmayın.

• Deneyimlerinizi anlatırken gereksiz bilgiler vermeyin.

• Aday olduğunuz pozisyonla alakası olmayan tecrübelerinizi anlatmayın. Cevabınızı verirken gereksiz cümleler kurmak hazırlıksız olduğunuzu ve beklenmeyen durumlarda iyi performans gösteremediğiniz izlenimini yaratır.

• Mülakattan önce mutlaka 3-4 tane mesleki ediniminizi kafanızda oluşturun.

• Sadece aday olduğunuz pozisyonla ilgili olan başarılarınızdan bahsedin.

• Pratik yapın!

Pratik yaparken kullanabileceğiniz en etkili yol ayna karşısında vereceğiniz cevapları tekrarlamak. Her seferinde daha iyi sonuç aldığınızı göreceksiniz.

Akademik başarılarınız

• Çoktan oturmuş bir mesleki yaşantınız varsa akademik durumunuzdan çok bahsetmeyin.

• Bitirme tezinizi uzun uzun anlatmayın.

• Ders programınızı özetlemeyin. Unutmayın ki karşı taraf üniversitede aldığınız her dersi öğrenmek istemiyor. Asıl önemli olan o derslerde yaptığınız projeler ve edindiğiniz bilgiler.

• Bilgi ve birikiminizin aday olduğunuz pozisyonda çalışırken işe ne gibi faydaları olacağını belirtin.

• Ders programı dışında lider pozisyonunda bulunduğunuz etkinlikleri anlatın.

• İçinde yer aldığınız büyük projelerden bahsedin.

Dersler dışında liderlik pozisyonunda bulunduğunuz işlerden bahsetmek hobileriniz ve ilgi alanlarınızı karşı tarafa gösterecektir. Hobilerinizden direkt bahsetmeseniz bile verdiğiniz yanıtla karşı tarafa kişiliğinizle ya da özel hayatınızla ilgili mesajlar vermiş olacaksınız. Tabi bu karşınızdaki kişinin size daha rahat soru sormasını ve görüşmenin daha stressiz geçmesini sağlayacaktır.

Becerileriniz

• Sahip olduğunuz yetenekleri basitleştirmeyin.

• Pozisyonla ilgili olmayan becerilerinizden bahsetmeyin.

• Becerileriniz hakkında yalan söylemeyin. Mülakatlar sırasında pek çok kişi yalan söylemeyi ya da abartmayı sever. Bu yapılan çok yaygın bir hatadır. Çünkü er ya da geç işvereniniz yalan söylediğinizi anlayacaktır.

• Görüşmeye gitmeden önce 2-3 tane becerinizi listeleyin.

• Pozisyonla ilgili olduğunu düşündüğünüz becerilerinizin üzerine düşünün.

• Bu becerileri nasıl edindiğinizi açıklayın.

Sadece listelemek yerine becerilerinizi nasıl edindiğinizi açıklamak da çok büyük fayda var. Böylece karşı taraf sizin becerilerinizin eskiden nasıl kullanıldığını görmüş olur.

Mesleki hedefleriniz

• Hayatla ilgili beklentilerinizi anlatmayın.(Ev almak, çocuk yapmak vs.)

• Hedefleriniz yoksa bunu karşıya belli etmeyin.

• Yer almak istediğiniz şirkette ulaşamayacağınız hedeflerinizden bahsetmeyin. Sadece kariyer hedeflerinizden bahsettiğinizden emin olun. Eğer hedefiniz yoksa ve bunu karşı taraf anlarsa sizin hedefe yönelik hareket etmeyen bir insan olduğunuzu düşünebilirler.

• Şirketinizin ulaşırken size yardımcı olabileceği hedeflerinizden bahsedin.

• Gelecek odaklı olduğunuzu gösteren hedefleriniz üzerine konuşun.

• İstikrarlı bir kariyer hedeflediğinizi belli edin.

Unutmayın ki işverenler uzun süreli kariyer hedefleri olan insanları tercih ederler. Kimse kısa süre çalışacağı bir iş arkadaşı istemez.

Neden o şirketle ilgilendiğinizden bahsedin

• Maaştan bahsetmeyin.

• Sadece işi istediğinizi söylemeyin.

• İşe yarar bir pozisyon için şirkette yer almak istediğinizi hissettirmeyin. Eğer pozisyonu sadece para ya da makam için istediğinizi düşündürürseniz şirketin başarısına katkıda bulunmayacağınızı düşündükleri için sizi işe almazlar.

• Şirketin hedeflerinize ulaşırken size yardımcı olacağını düşündüğünüzü gösterin.

• Şirketteki sağlıklı çalışma ortamının sizi cezbettiğini söyleyin.

• Şirkette uzun süre çalışmak istediğinizi hissettirin.

Bütün bu yapılması ve yapılamaması gerekenleri özenle inceler ve uygularsanız başarısız bir mülakat geçirmezsiniz.