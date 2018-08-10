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Ekonomi

İş dünyası yeni ekonomik modeli nasıl yorumladı?

"Artık günümüzde ekonomiyi sadece ekonomik yaklaşımlarla değil, dış dünya yönetimiyle beraber ele almak gerekir"

10 Ağustos 2018 20:30

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün İstanbul'da düzenlenen toplantıda yeni ekonomi yaklaşımını açıkladı. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile İTO Başkanı Şekib Agdaviç iş dünyasının 'önemli ve değerli' olarak nitelendirdikleri yeni modeline dair açıklamaları olumlu karşıladığını söylerken; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da "Planın tek tek uygulanacağına ve ülkenin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır" yorumunda bulundu.

BusinessHT'de yer alan habere göre iş dünyası Bakan Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomik modele dair şu değerlendirmelerde bulundu...

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: Yeni ekonomik modeli iş dünyası olumlu karşıladı. Son derece kararlı ve piyasaya uyumlu bir program. Ancak artık günümüzde ekonomiyi sadece ekonomik yaklaşımlarla değil, dış dünya yönetimiyle beraber ele almak gerekir...Dış ilişkilerin de mükemmel yürütüldüğü bir süreç yaşamalıyız.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Dönüşüm döneminde neler yapılacağının ana hatları verildi. İnanıyorum ki Eylül başında OVP açıklandığında hepimiz detaylara daha fazla hakim olacağız. Planın tek tek uygulanacağına ve ülkenin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. Bakanımızın Enerji Bakanlığı’nı da bildiğimiz için. Söylenenlerin harfiyen yapılacağına inancımız tamdır.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: Uzun yıllar kalacak altyapısal dönüşümden bahsedildi. Biz başarılı bulduk inşallah piyasa da bunu bu doğrultuda algılar. Şu an içinde bulunduğumuz süreçlerde hiçbir şeyi farklı yönüyle almak kimsenin menfaatine değil.

İTO Başkanı Şekib Agdaviç: Bugün yapılan açıklamalar önemli ve değerli. OVP de açıklandıktan sonra piyasaların daha istikararlı bir sürece gireceğini bekliyoruz.

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