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Ekonomi

Stratejist Timothy Ash: Trump, Erdoğan'ın altındaki Türk halısını çekti, yine

"Albayrak'ın Türkiye'nin 100 günlük değil 100 saatlik programa ihtiyaç duyduğunu fark etmesi gerekiyor"

10 Ağustos 2018 19:44

T24 Haber Merkezi

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Yeni Ekonomi Paketi’ni açıklarken yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Albayrak’ın 1.5 saatlik konuşmasında herhangi bir rakam ya da veriden bahsetmediğini söyleyen Ash, “Şu anda Türkiye’nin hangi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dair bir fikri var mı” diye sordu.

Kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Bakan Albayrak’ı kastederek “Son bir ay boyunca ne yapıyordu” diye soran Ash, “Piyasaları ve yatırımcıları etkilemesi gerekirken, halkla konuştuğunu zannediyor” dedi. Stratejist, “Türkiye’nin 100 günlük değil 100 saatlik programa ihtiyaç duyduğunu fark etmesi gerekiyor. Zamanı şimdi” diye ekledi.

Ash, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den ithal edilen alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergisinin 2 katına çıkarılması yönünde talimat verdiğini duyurmasıyla ilgili olarak da “Trump, Erdoğan’ın altındaki Türk halısını çekti, yine” yorumunda bulundu.

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