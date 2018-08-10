Ekonomistler 'yeni ekonomi paketi'ni değerlendirdi: Felsefe sohbeti gibi...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'yeni ekonomi paketi'ni açıkladı. Albayrak, ekonomideki mevcut tablonun ‘mantıkla açıklanabilecek bir süreç olmadığını’ ifade ederken "Para politikalarının tam bağımsızlığını sağlayacağız” ifadesini kullandı, vergi sistemde de dönüşümün başlayacağını ifade etti. Albayrak'ın açıklama yaptığı sırada ABD Başkanı Donald Trump, "çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin 2 katına çıkarılması talimatı verdiğini" duyurdu. Dolar/TL bu yaptırım kararının ardından rekor kırarak 6.80 seviyesine yükseldi. Yeni ekonomi paketine ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomistler ise Albayrak'ın açıklamalarını genel olarak yetersiz buldu.

"Söylenecek yeni hiç bir şey kalmadı"

Türk Lirası'nın dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybettiği 10 Ağustos gününü ‘kırmızı cuma’ olarak niteleyen Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Albayrak'ın açıklamalarını bir 'felsefe sohbet' olarak adlandırarak "Sunum biçiminde felsefe sohbeti olmuş; "ceğiz-cağız" vaadi..." yorumunda bulundu. Gürses "Son 5 yılda "bugün olanlar olmasın" diye yazdım. Bugün söylenecek yeni hiç bir şey kalmadı" ifadesini kullandı.

"Piyasalar yansa n’olur!"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi olan ekonomist Prof. Dr. Yalçın Karatepe ise Berat Albayrak'ın saat 14.00’te başlaması gereken toplantısının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını bitirmesini beklemesi nedeniyle 15.15'te başlamasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin bir haberi paylaşan Yalçın Karatepe, "Tabi canım, piyasalar yansa n’olur!" yorumunda bulundu.

"Dolar/TL 7 olursa şaşırmam"

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez de ‘Türkiye’nin hızla bir milli felakete doğru sürüklendiğini’ ifade ederken "Gün 7 TL/dolar diye biterse şaşırmayacağım Bu, bütün kötümser senaryoları aştı Bununla kimse baş edemez" diye konuştu. Sönmez, "Bu, tam bir kanama. Bu kan kaybı ile nereye varılır bilinemez. Kanama nasıl durdurulacak? Kanama artarken hot-zotla bir yere varılmaz. Hastayı kaybedebiliriz" dedi.

Ekonomi profesörü Ümit Akçay ise "Mesele, sorunların anlaşılmamış olması değil, yapabileceklerinin sınırlı olması. Nedeni birikim modeli krizi. İçeriksiz sunuşun nedeni bu" sözlerini kaydetti.

"Albayrak, son bir ay boyunca ne yapıyordu?"

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Albayrak’ın 1.5 saatlik konuşmasında herhangi bir rakam ya da veriden bahsetmediğini söyledi. Ash, “Şu anda Türkiye’nin hangi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dair bir fikri var mı” diye sordu. Bakan Albayrak’ı kastederek “Son bir ay boyunca ne yapıyordu” diye soran Ash, “Piyasaları ve yatırımcıları etkilemesi gerekirken, halkla konuştuğunu zannediyor” dedi. Stratejist, “Türkiye’nin 100 günlük değil 100 saatlik programa ihtiyaç duyduğunu fark etmesi gerekiyor. Zamanı şimdi” diye ekledi.

Ekonomide bugün neler oldu?

Financial Times (FT) gazetesinde bugün yer alan bir haber, lira üzerindeki aşağı yönlü baskının daha da artmasına neden oldu.

Gazete, Avrupa Merkez Bankası'nın euro bölgesinin en büyük bankaları arasında bulunan BBVA, UniCredit ve BNP Paribas'nın liradaki sert düşüşten etkilenme olasılığının yarattığı riskten kaygı duyduğunu bildirdi.

Gazetenin konuya yakın iki kişiye dayandırdığı haberinde, ECB'nin Türkiye'deki bankaların liranın değer kaybı nedeniyle döviz kredilerini ödeyememe riskinden endişelendiğini ifade etti.

Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'yeni ekonomi paketi'ni açıkladı. Albayrak, ekonomideki mevcut tablonun ‘mantıkla açıklanabilecek bir süreç olmadığını’ ifade ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ‘tam bağımsızlığına’ da vurgu yaptı. "Para politikalarının tam bağımsızlığını sağlayacağız” ifadesini kullanan Albayrak, vergi sistemde de dönüşümün başlayacağını ifade etti. Albayrak, daha önce açıkladığı tasarruflarla ilgili de “Bakanlıklarımızla yüzde 30 tasarruf için çalışma başlattık” dedi.

Albayrak'ın açıklama yaptığı sırada ABD Başkanı Donald Trump, "çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin 2 katına çıkarılması talimatı verdiğini" duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası dolar/TL kuru 6.80’in üzerini gördü. Kur, daha sonra 6.59'a geriledi.