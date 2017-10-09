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Ekonomi

İş dünyası, 'vize krizi'nden nasıl etkilenir?

"Vizelerin askıda kalması süreci uzarsa, ekonomide bırakacağı kalıcı hasar da büyür”

09 Ekim 2017 14:53

Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar, para piyasalarının ABD ile vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasına varan krizin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğinin işaretlerini sabah ilk işlemlerde verdiğini belirtti.

Gerilen siyasi ilişkilerin ekonomik ilişkileri etkilemesinin kaçınılmaz olduğun ifade eden Munyar, “ABD, bu kararı sadece İstanbul Başkonsolosluğu personeli Metin Topuz’un FETÖ’den tutuklanması nedeniyle mi aldı? Yoksa, Türkiye’nin Rusya ve İran’la yakınlaşmasından, Venezuela Devlet Başkanı’nın ülkemizi ziyaretinden mi aşırı rahatsızlık duydu?” diye sordu.

"ABD aşırı tepki verdi"

"Gerekçesi ne olursa olsun, ABD vizeleri askıya almakla aşırı tepki verdi" diyen Munyar, şöyle devam etti:

"Türkiye de doğal  olarak buna aynı tonda yanıtında gecikmedi. Şimdi iki tarafa da düşen, atılan bu adımların kalıcı hasarını büyütmeden sorunu aşmanın yolunu bulmak. Vizelerin askıda kalması süreci uzarsa, ekonomide bırakacağı kalıcı hasar da büyür."

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