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TÜSİAD'dan 'vize krizi'ne ilişkin açıklama

"Batı’ya da Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için görev düşüyor"

09 Ekim 2017 13:09

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ABD ile vize krizine ilişkin açıklama yaptı. Özilhan, "ABD ile gerilim endişe verici, ilişkiler normalleşmeli" dedi.

Özilhan, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta ABD ile Türkiye arasında uzun zamandır biriken sorunlar olduğunu ifade etti.

Bloomberg’in sorularını telefonda yanıtlayan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, diplomatik kanalların devreye sokulmasıyla ABD ile ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini belirtti.

Özilhan, "Uzun süredir birikerek gelen sorunlar artık bir ’sorunlar yumağına’ dönüştü. 50 yıldır ABD ile ilişkileri izleyen biri olarak söyleyebilirim ki iki ülke çok az böyle sorun yaşadı. Batı’da son dönemde Türkiye’nin Rusya, İran ve Venezuala temasları sonrasında ’Türkiye eksen mi değiştiriyor?’ sorusu var. ABD ve Batı’ya da Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için görev düşüyor. Türkiye birkaç terör örgütüyle mücadele ederken müttefiklerini yanında görmek istiyor." dedi.

 

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