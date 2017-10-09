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Ekonomi

Vize krizi sonrası dolar 3.85'i aştı, Euro rekor kırdı

Türk Lirası yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti

09 Ekim 2017 14:27

Euro/Türk Lirası kuru, Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinin ardından haftanın ilk işlem gününde 4.5211 ile rekora tırmandı. Dolar/Türk Lirası kuru da 3.85'in üzerini gördü.

Türk Lirası, TSİ 08:15'de euro karşısında yüzde 2.70 ekside 4.3561 seviyesinden alıcı buldu.

Türk Lirası'nın değer kaybı yüzde 4'ü aştı

Türk Lirası, Pazartesi gününün erken işlem saatlerinde, dolar karşısında Ocak ayında gördüğü seviyelere geldi.

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 4'ü aştı. 

Altın da yükseldi

Altının ons fiyatı 1282 dolardan işlem görürken, çeyrek altın 241 liradan 250 liraya yükseldi.

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