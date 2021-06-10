İş dünyası plastik tüketiminin sınırlandırılması için imzaları attı

Plastik kullanımına dikkat çekmek amacıyla 'İş Dünyası Plastik Girişimi', Boyner Grup’un da arasında bulunduğu 34 kurumun imzasıyla hayata geçirildi.

Boyner Grup, plastiğin canlı yaşamı ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediğini belirterek, plastiğin geleceği tehdit ettiğine vurgu yaptı. Boyner Grup, İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil olarak plastik tüketimini azaltma taahhüdü verdi.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Bizden sonraki nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Boyner Grup olarak attığımız imzayla 2023 yılına kadar plastik kullanımımızı 11,5 ton azaltarak minimum seviyeye indirmeyi taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

"Geri dönüştürebilir plastik kullanacağız"

TÜSİAD, Global Compact ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin önderliğinde, 34 kurumun imzasıyla hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi’ni desteklediklerini dile getiren Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, şunları söyledi:

“İş dünyasının çevreye ve topluma karşı sorumlulukları var. Boyner Grup olarak, İş Dünyası Plastik Girişimi’ne verdiğimiz ilk taahhüt çerçevesinde 2023 yılına kadar plastik kullanımımızı 11,5 ton azaltarak minimum seviyeye indirme sözünü veriyoruz. Merkez ofisimizden başlayarak mağazalarımızı da kapsayan bir plan ile bu hedefe rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum. 2023 sonrasında, plastik kullanımımızı sıfır seviyesine indireceğimiz geçiş sürecinde ise mecburi durumlarda geri dönüştürülebilir plastik kullanarak daha yaşanabilir bir dünya hedefine katkı sunacağız.”

"Küresel ısınmaya karşı harekete geçmeliyiz"

Küresel ısınmaya dikkat çeken Boyner, “Dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmaya karşı daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Boyner Grup olarak İş Dünyası Plastik Girişimi ile çıktığımız bu yolculuğun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Plastik kullanımı sınırlandırılacak

Boyner Grup tüm operasyonlarında gereksiz plastik ambalaj kullanımını noktalamayı; yemekhanelerde tek kullanımlık plastik tabak, kaşık ve çatal tüketimini sonlandırmayı amaçladığını ifade etti. Ayrıca mağaza ve merkez ofiste kişisel şişe ve bardak kullanımına geçilmesinin planlandığı söylendi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Mağazalarda kullanılan askı ve ürünlerin sarılı olduğu ambalajların geri dönüştürülebilir materyallerden üretilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar doğrultusunda 2023 yılında tamamlanacak ilk aşamada plastik kullanımının 11,5 ton azaltılarak minimum seviyeye indirilmesi öngörülüyor” ifadelerine de yer verildi. (DHA)