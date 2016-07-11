İş cinayetlerinde bayram tatili bilançosu; 1'i çocuk 10 işçi yaşamını yitirdi!

Nüfusun büyük çoğunluğu bayram tatili yaparken çalışmak zorunda olan ve işbaşında bulunan işçiler de vardı. İş cinayetleri de bayram tatili dinlemedi.

Sol.org’un İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Meclisi'nin verilerine dayanarak yaptığı habere göre, bayram tatili süresince çalışan 1'i çocuk 10 kişi, iş cinayetlerine kurban gitti.

Raporda ölümler ve tarihleri şu şekilde verildi;

3 Temmuz;

Ağrı Patnos'da elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki inşaat işçisi Mahmut Tuncer yaşamını yitirdi.

Artvin'de inşaat sahasında 50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyon şoförü Mehmet Altunbilek can verdi.

4 Temmuz;

Muğla'da inşaat ustası Adil Çarkıç spiral taşının parçalanarak göğsüne saplanmasıyla can verdi.

Ailesi mevsimlik tarım işçisi olan 3 yaşındaki Halime Ersoy Malatya'da kayısı bahçesinde boştaki kablodan akıma kapıldı.

5 Temmuz;

Kahramanmaraş'ta kanalizasyon çalışması yaparken geri hareket eden vidanjör ile evin duvarı arasında sıkışan belediye işçisi 45 yaşındaki Halil İbrahim Tepebaşılı hayatını kaybetti.

6 Temmuz;

İsmail Güceyüz 18 Haziran'da Bursa'da inşaatın 5.katından düşerek yaşamını yitirdi.

9 Temmuz;

Aydın'da jeotermal santralinde taşeron işçi olarak çalışan Birol Demir ilk mesai günü vinçten düşerek yaşamını yitirdi.

10 Temmuz;

Sarıkamış'ta inşaatın 3.katından düşen 27 yaşındaki demir bağlama ustası Ferdi Karakurt yaşamını yitirdi.

17 yaşındaki Burak Ay, Muğla Bodrum'da su sporları tesisinde bot şişirirken fenalaşarak yaşamını yitirdi.