İSİG Haziran raporu; 200 işçi yaşamını yitirdi!

İSİG ( İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi) Haziran ayı raporunu sitesinde yayımladı. Raporda Haziran ayı içerisinde en az 200, yılın ilk altı ayında ise en az 912 işçinin yaşamını yitirdiği yer aldı.

Raporda ayrıca, Haziran ayında 22 göçmen işçinin çeşitli işkollarında çalışırken yaşamını yitirdiği ve işçilerden bir kısmının çalışma izninin olmadığını belirtildi.

"Kot kumlama yasaklandı ama ölümler sürüyor"

Sendika.org'da yer alan habere göre, Haziran ayından en az iki işçinin silikozisden hayatını kaybettiği vurgulanan raporda, “Kot kumlama yasaklandı ama ölümler sürüyor. 32 yaşındaki işçi Mutlu Aydar yıllardır hastaydı ve tedavi gördüğü İstanbul 500 Evler Şafak Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bingöl Taşlıçaylı olan Aydar 15.Taşlıçaylı, genelde kot kumlamadan ölen 66. silikozis işçisiydi” dendi.

Silikozisin sadece kot kumlama işçilerinde değil farklı işkollarında da gözüktüğü belirtilen raporda, diş teknisyenliğinde de silikozis nedeniyle erken yaşta ölümlerin yaşandığı ifade edildi.

2016’nın ilk 6 ayında 912 işçi yaşamını yitirdi

Raporda, Ocak ayında en az 115, Şubat ayında en az 143, Mart ayında en az 160, Nisan ayında en az 171, Mayıs ayında en az 123, Haziran ayında ise en az 200 işçi yaşamını yitirdiğini vurgulandı.

Raporda “Bu yılın ilk altı ayı itibarıyla ülkemizdeki şiddetlenen savaş ortamı ile birlikte sermayenin işyerlerinde uyguladığı baskı ve zor rejiminin en görünür biçimi olan iş cinayetleri de devam ediyor” denilerek, 2016 yılının ilk altı ayında iş cinayetleri sonucu en az 912 işçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Raporda, son 4 yılın Haziran ayı verileri şöyle;

2013 yılının Haziran ayında en az 104 işçi,

2014 yılının Haziran ayında en az 151 işçi,

2015 yılının Haziran ayında en az 155 işçi,

2016 yılının Haziran ayında ise en az 200 işçi yaşamını yitirdi.

Mesleklere göre dağılım

Raporda, Haziran ayında yaşamını yitiren 200 emekçinin 172’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 22’si çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 6’sı esnaflardan olmak üzere 28’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluştuğu belirtildi.

Rapor göre, Haziran ayı işçi ölümleri meslek dağılımı şöyle;

Tarım, orman işkolunda 53 emekçi, taşımacılık işkolunda 41 işçi, inşaat, yol işkolunda 34 işçi, ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 12 emekçi, belediye, genel işler işkolunda 10 işçi, sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 8 işçi, madencilik işkolunda 6 işçi, petro-kimya, lastik işkolunda 5 işçi, tekstil, deri işkolunda 5 işçi, metal işkolunda 5 işçi, gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 5 işçi, konaklama, eğlence işkolunda 5 işçi, çimento, toprak, cam işkolunda 3 işçi, enerji işkolunda 3 işçi, gıda, şeker işkolunda 2 işçi, savunma, güvenlik işkolunda 2 işçi, banka, finans, sigorta işkolunda 1 işçi yaşamını yitirdi.

Raporda, Haziran ayı işçi ölümü nedenleri şu şekilde yer aldı;

Trafik, servis kazası nedeniyle 45 işçi, ezilme, göçük nedeniyle 42 işçi, diğer nedenlerden dolayı (intihar, silahlı saldırı, yıldırım düşmesi, arı sokması, boğa saldırısı, silikozis, belirlenemeyen) 29 işçi, düşme nedeniyle 20 işçi, ışid terör saldırısı nedeniyle 20 işçi, elektrik çarpması nedeniyle 18 işçi, kalp krizi nedeniyle 14 işçi, zehirlenme, boğulma nedeniyle 7 işçi, nesne düşmesi, çarpması nedeniyle 4 işçi, patlama, yanma nedeniyle 1 işçi yaşamını yitirdi.

13 kadın ve 187 erkek, 6 çocuk

Raporda, 13 kadın ve 187 erkek, 6 çocuk ve 44 yaşlı işçinin de hayatını kaybettiği vurgulandı. Raporda, 14 yaş ve altında 2 işçi, 15-17 yaş aralığında 4 işçi, 18-27 yaş aralığında 33 işçi, 28-50 yaş aralığında 105 işçi, 51-64 yaş aralığında 37 işçi, 65 yaş ve üstünde 7 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haziran ayında yaşamını yitiren işçilerin isimleri şu şekilde:

Şükrü Akbıyık, Ahmet Doğan, Ömer Sefil, Nezir Çerbez, Süleyman Bayraktar, Erkan Ölmez, Hüseyin Yıldız, Ömer Çakır, Veli Karadoğan, Hasan Akay, İsmail Ekinci, Nuri Balcı, Kenan Avcı, Münür Filiz, Cemile Aydın, Diyap Abid, Murat Başer, Fatma Sarıçiçek, Ali İlhan, A.E., Kadir Muhammed Simavi, Mesut Karakoç, Zülfü Habip Yaşar, Doğan Deniz, Turan Özdemir, Muhammed el Aşab, Rami el Aşab, Basil Halit, Kusay (Hüseyin) el Salih, Abdullah Haydar el Bargas, Ayşe Gence, Recep Ersoy, Ercan Şen, Ökkeş Muğlu, Halim Oğuz Giray, Turgut Güzel, Meltem Karadeniz, Birol Anuf, Vefa Muhammed, Sıdıka Müslim, Kemal Eroğlu, Rahim Mahmut, Hasan Karaoğlan, Muhammed Uysal, Zeki Gürlek, İlhan Aydoğdu, Ali Küçükuzun, Yaşar Çetin, Hasan Çelikten, Furkan Ateş, Mehmet Emin Bulgurcu, Namık Tezmen, Orhan Gülbiten, Yusuf Akdi, Feridun Yükseltürk, Alaattin Bayrak, Kadir Yayla, Ali Kaya, Mustafa Caymaz, Alpay Ünal, Niyazi Gülerce, Celil Serim, Selim Mehmet Serim, Murat Gülen, Volkan Uysal, Mehmet Ferik, Ahmet Şimmo, Mutlu Aydar, Kadir Güney, Mustafa Cemal, Sevim Kardeş, Elif Tutuş İnce, Soner Gözdağı, Alaattin Diken, Muammer Erdoğan, Fırat Karavil, Mustafa Solak, Yunus Ahmet Erken, Ali Abay, Ali Rıza Çatal, Esra Tekin, Ahmet Bayraktar, Birol Bakü, Ahmet Cebeci, Rüstem Akıncı, Aykut Koçak, Muhammed Muhtar Muhayri, Mehmet Ali Nalbantoğlu, Erhan Gülbeniz, Yılmaz Kuzucu, Serhat Koç, Cemil Üstünel, Havle El Halef, Göksel Kurnaz, Fatih Aybir, Cengiz Elveran, Talat Kara, Emre Eser, Hakan Yaslıtaş, Yusuf Yücedağ, Yusuf Bal, Mehmet Ağırağaç, Murat Genç, Fikret Akçay, Mikail Cengiz, Mustafa Mete Ayık, Niyazi Murtazalioğlu Aliyev, Halil İbrahim Çakır, İsmail Yüceyüz, Hüseyin Koç, Mustafa Mutlu, Mustafa Güllü, Abdurrahman Çiçek, Mustafa Korkmaz, Kadir Başaran, Abdullah Yıldız, Hüdaverdi Özkan, M.E., Fatih Yamaner, Hüseyin İmren, Aleksandre Akopashvili, Husein Al Husein, Karim Özbek, İsmail Kurt, Hüseyin Kar, Mahmut Çekiç, Selahattin Uslu, Yılmaz Eren, İmdat Çise, Serhat Bozkuş, Kerim Erhan, Tevfik Yusuf Haznedaroğlu, Çağlayan Çöl, Umut Sakaroğlu, Mahmut Çizmecioğlu, Abdulhekim Buğda, Özgül İde, Gülşen Bahadır, Mahmut Mert, Adem Kurt, Muhammed Eymen Demirci, Ercan Sebat, Merve Yiğit, Yasin Öcal, Mustafa Bıyıklı, Erol Eskisoy, Ali Zülfikar Yorulmaz, Dombrasow Dimitriv Kyucyukov, Halil İbrahim Sevimli, Hakan Akay, Serdar Aslan, Bekir Ulusoy, Kemal Güngör, İhsan Bircan, Akın Ercan, Engin Güvercin, Bayram Bitane, Bakır Yıldırım, Barış Turan, Mehmet Beşir Ova, Hüseyin Eşen, Osman Saygılı, Ahmet Cankar, Ali Sevda, Timurhan Kapışkay, Feruşah Esen, Durmuş Topal, Ekrem Öztürk, Bilal Kaya, Cumhur Köse, Dursun Ali Göl, Cemal Doymaz, Oleksiy Voytsov, Sergi Kravchenko, Mehmet Yıldırım, Mustafa Törün, Gürsu Ulaşan, İlknur Yüce, Özler Kiriş, Hikmet Türk, Şinasi Özdemir, Veli Duman, Ertan An, Murat Güllüce, Sıddık Peçenek, Erkan Çınar, Ercan Yılmaz, Ayhan Ölçer, Sabri Emir, Yakup Kahraman, Yaşar Taşkıran, Kadir Tekin, Davut Uzun, Hikmet Kafalı, Mehmet Fatih Çetin, Rahman Yalçın, Önder Bilikli, Mehmet Timur, İsmail Tonbak ve ismini öğrenilmeyen bir işçi.