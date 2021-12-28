İş cinayeti; asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bursa'da bir otelde bakımını yaptığı asansörün aniden hareket etmesi sonucu kabinle duvar arasındaki boşluğa sıkışan 24 yaşındaki Umutcan Türk, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde 9 katlı bir otelde meydana geldi. Umutcan Türk, asansör kabininin üzerine çıkıp, tek tek katlara inerek bakım yapmaya başladı. Umutcan Türk ikinci katta çalışırken, aniden kabin aşağı doğru hareket etti. Bu sırada dengesini kaybedip düşen Türk, kabinle duvar arasındaki boşlukta sıkıştı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen itfaiye ekibi kabini keserek Türk'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Umutcan Türk'ün hayatını kaybettiği belirledi. Kaza haberini alıp otele gelen Umutcan Türk'ün mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Yapılan incelemenin ardından Umutcan Türk'ün cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. (DHA)