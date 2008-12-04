İş görüşmesine kesinlikle geç kalınmaması, konuşurken yere ve tavana bakılmaması, bakımsız ya da aşırı süslü olunmaması, bacak bacak üstüne atılmaması ve kolları kavuşturup büzülerek oturulmaması öneriliyor



Sivas İş-Kur Müdürlüğü, eğitim seminerleri düzenleyerek, iş bulmayı ve işverenin dikkat ettiği ayrıntıları en ince noktalarına kadar anlatıyor.



İş-Kur İl Müdürü Yüksel Altun, işverenle yapılan ilk görüşmenin, işe alınmayı belirleyen en önemli süreç olduğunu kaydetti. Bu nedenle müdürlüklerinde düzenledikleri eğitim seminerleriyle, iş arayan kişilerde bulunan nitelikleri ön plana çıkarmaya çalıştıklarınıifade eden Altun, iş görüşmelerinin beceri gerektirdiğini, olumlu sonuç alınmasında bu becerilerin son derece önemli olduğunu söyledi.



Kurumlarının ihtiyaç duyulan her alanda danışmanlık görevi üstlendiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

“İş arayanlara yönelik, ‘İşe girme yöntemleri’, ‘Nelere dikkat edilir?’, ‘Etkili özgeçmiş nasıl yazılır?’, ‘İlk görüşmede dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?’ gibi konularda ücretsiz olarak eğitim seminerleri düzenliyoruz. İş arayan herkes, mesleği, vasfı ne olursa olsun her ayın sonlarına doğru müdürlüğümüzdeki toplantıya katılıp, bizden bilgi alabiliyorlar. Amacımız iş arayanlarda bulunan nitelikleri ön plana çıkarmak, etkili görüşme yaparak, işverenden anlaşma sağlayıp iş kazandırmaktır. Bu konu genelde kişilerin çok iyi vasfa sahip olmalarına rağmen eksik kalmış bir bölümüdür. Hedefimiz hem işverene, hem de iş arayanlara yardımcı olmaktır.”



Müdürlüklerinin başlatacağı yeni bir çalışmayla terhis olacak askerlere de bu konuda eğitim vereceklerini belirten Altun, ilk eğitimseminerinin 16 Ekim’de, 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirileceğini söyledi.



İş bulmanın püf noktaları



Eğitim seminerlerinde katılımcılara iş arama sırasında önemli noktalar konusunda bilgiler verdiklerini anlatan Altun, iş görüşmesinegidilirken işverenin olası sorularına yönelik görüşme öncesinde hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. Altun, işverenin işe alacağı elemanlarda, işinin ehli olması, ileri görüşlü olması, kurallara uyması, yaratıcı olması, işine özen göstermesi, insanları yönlendirebilmesi ve verilen ücrete kanaat edebilmesi gibi beklentileri bulunduğunu ifade etti.



Altun, işverenle görüşme esnasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ise şöyle sıraladı:



Görüşmeye geç kalmayın.



Bakımsız ve aşırı süslü olmayın.



İzin verilmeden oturmayın ve konuşmayın.



Bacak bacak üstüne atmayın.



Sigara içmeyin, sakız çiğnemeyin.



Kolları kavuşturup, büzülerek oturmayın.



Kısık sesle bulanık ve karışık konuşmayın.



Düzgün bir diksiyonla konuşun.



Konuşurken yere ve tavana bakmayın.



Para konusu üzerinde fazlaca durmayın.



Kötü bir okul başarısı göstermeyin.



İşe alt düzeyden başlamaya yanaşın.



Soruları anlamada güçlük çekmeyin.



Kaçamak yanıtlar vermeyin.



Dengeli sakin ve huzurlu olun.



Hedef ve plan sunun.

