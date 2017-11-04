İş bulma sitesine ilan verdiler: 8 bin lira maaşla metres aranıyor!

Yenibiriş isimli iş bulma sitesinde yer alan 'Sekreter, Yönetici, Metres' iş ilanı sosyaş medyada gündem oldu. 8 bin lira maaş verileceği belirtilen ilanda bilgileri gizli tutulması tercih edilen şirketin, sadece İstanbul Anadolu Yakası'nda olduğu görülüyor.

İlanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirket yöneticimiz için yarım gün, öğlen saatlerinde, birlikte yemek yiyip, sohbet edebileceği, güler yüzlü, saygılı, arkadaş canlısı bir çalışanı olmasını istemektedir. Yöneticimize gerekli saygı ve özveri verebilecek 'Arkadaş çalışana' ihtiyacımız bulunmaktadır."

"Sekreter, yönetici asistanı, metres" başlığını taşıyan ilanda, adaylar için ise aranan nitelikler olarak şunlar gösterildi:

"Cinsiyet: Bayan, Yaş: 18-25 arası, Maaş: 8000 TL/ay, Çalışma saatleri: 11:00 - 14:00"