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Dünya

İş bulma sitesine Avusturya için 'başbakan aranıyor' ilanı verildi

Avusturya Sosyal Demokrat Parti ilanında, siyaset deneyiminin artı puan olduğunu belirtti

12 Mayıs 2016 22:22

Avusturya Başbakanı Werner Faymann’ın istifasının ardından 'lider sıkıntısı' çeken Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) adına bir iş bulma sitesine ilan verildi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre, ‘Tam zamanlı’ çalışacak bir başbakan arandığını belirten Chiffre-Anzegie sitesi, olabildiğince çabuk işe başlayabilecek bir aday aradıklarını ifade etti. ‘Orta boy’ bir Avrupa ülkesinin lider aradığını aktaran site, siyaset deneyiminin artı puan olduğunu belirtti.

 

Viyana'da ofis ve ilgi çekici şirket aktiviteleri

 

​Başarılı olan adayın Viyana’nın kalbinde bir ofise sahip olacağı ve ilgi çekici ‘şirket aktivitelerine’ katılacağı bilgisi de ilanda yer aldı.

 

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