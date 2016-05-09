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Dünya

Avusturya Başbakanı Faymann istifa etti

1 Mayıs İşçi Günü kutlamalarında parti gençliği, Faymann'ı istifaya çağırmıştı

09 Mayıs 2016 17:40

Mültecilere yönelik sert tutumu nedeniyle ağır eleştiriler alan Avusturya Başbakanı Werner Faymann, başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal Demokrat Partisi'nin başında olan Faymann, mültecilere karşı takındığı tavır nedeniyle, parti üyelerinden ve sendikalardan ağır eleştiriler alıyordu. 

Avusturya'da 2 hafta önce yapılan seçimlerden galibiyetle çıkan Faymann, "Partim beni daha fazla desteklemiyor" diyerek istifasını sundu. 

1 Mayıs İşçi Günü kutlamalarında parti gençliği, geniş çaplı protesto gösterileri düzenlemiş ve Faymann'ı istifaya çağırmıştı. 

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