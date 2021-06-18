İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi

Türkiye İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı, ‘Karneni Göster, Kitabını Al’, bu yıl 14’üncü kez gerçekleştiriliyor. Bu yılki kampanyada çocuklara; dünya klasiklerinden Felix Salten’in ‘Bambi’ ve Arthur Conan Doyle’un ‘Kayıp Dünya’ kitaplarını karne hediyesi olarak veriyor. TEMA Vakfı iş birliğinde hazırlanan 'İklim Hakkında Konuşalım' kitapçığı da öğrencilerle buluşturuluyor.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, onların hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, bilim ve akıl yolunda kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde, kitaplar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda Kumbara Dergisi portalı aracılığıyla öğrencilere sunuldu. Çocuklar, kitaplara ayrıca derginin uygulamasını indirerek mobil cihazlardan da erişebilecek.

'Bambi', çocukların hayvan sevgisini pekiştirecek, zor zamanlarda dayanışmanın ve kendi ayakları üzerinde durmanın önemini daha iyi kavramalarını sağlayacak içerikte bir kitap. 'Kayıp Dünya' ise merak ve araştırma duygularını artıracak, hayal güçlerini zenginleştirecek bir içeriğe sahip. Kampanyada ayrıca, tüm dünyayı ilgilendiren küresel ısınma ve iklim değişikliği konusuna dikkat çekmek, çevre ve doğa konusunda çocukları bilinçlendirmek amacıyla TEMA Vakfı iş birliğinde hazırlanan 'İklim Hakkında Konuşalım' kitapçığı da öğrencilerle buluşturuluyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlanan kitaplar için, gazeteci yazar Doğan Hızlan, çocukları okumaya teşvik edecek düşüncelerini de paylaştığı bir önsöz kaleme aldı.

"Çocuklarımızı milyonlarca kitapla buluşturduk"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 'Karneni Göster, Kitabını Al' kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“İlk yıllarımızdan bu yana bankacılık, finans, sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alandaki faaliyetlerimiz ile ülkemizin gelişmesine destek olurken, çocuklarımıza güzel ve aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışmanın da bu kurumun bir sorumluluğu olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Bu sorumluluğumuzun bir gereği olarak, eğitim hep özel önem verdiğimiz bir konu oldu. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz inisiyatiflerden biri olan kampanyamızla çocuklarımızın bilişsel ve kültürel yeteneklerinin, merak duygularının gelişimine, okuyan ve sorgulayan bir nesil yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor, 14 yıldır çocuklarımızı milyonlarca kitapla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar dünya edebiyatından yazarlarımızdan öykülere, şiir dünyasına yolculuktan maceraya ve bilimsel içerikli merak uyandıran kitaplara kadar değişik alanlarda, her okuyana ayrı ayrı dokunan eserler, çocuklarımızın kitaplıklarında tatil anılarıyla birlikte yerini aldı.”

Yaklaşık bir buçuk yıldır süren pandemi nedeniyle uzun süreli online eğitim ile tanışan, bunun kolaylıklarını da zorluklarını da yaşayan çocukların bu dönemde çok yorulduklarını ve belki de hayatlarında bir daha karşılaşmayacakları farklı bir deneyim kazandıklarını belirten Aran, “Bu süreçte teknoloji sayesinde birkaç yılda edinecekleri tecrübeyi üç beş aya sığdırma başarısı gösteren, neredeyse tüm gün bilgisayar başında derslerini takip eden tüm öğrencilerimizi, çocuklarıyla birlikte ilk kez yaşadıkları bu süreci yöneten anne babaları ve özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizi destekleyen kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Şimdi artık tatil ve dinlenme zamanı” dedi.

Hakan Aran, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocukları kitapla buluşturacaklarını, ayrıca Braille alfabesi ile basılı olarak görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara da kitap göndereceklerini belirtti. (DHA)