İş arayan 2,5 milyon genç işsize avantaj için son bir hafta

30 Haziran’a kadar İŞKUR’un işbaşı eğitimlerine başvuracak 18-29 yaş arası işsiz gençleri istihdam edecek işverenlere 36 aydan 48 aya varan teşvik ödemeleri yapılacak. Bu son hafta içerisinde İŞKUR’a başvuran işsiz gençler, işbaşı eğitimi sonrasında işe girmede en avantajlı gruba dahil olacak. İşbaşı eğitimlerine 2016 sonuna kadar katılacak 18-29 yaş arası gençleri istihdam edecek işverenlere ise imalat sanayinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay teşvik verilecek.

Bugün gazetesi yazarı Sadettin Orhan, Seçim öncesi çıkarılan son Torba Kanun’da yer alan istihdam teşvikleriyle ilgili 2,5 milyon genç işsizi yakından ilgilendiren bir ayrıntıya dikkat çekti.

Sadettin Orhan’ın Bugün gazetesinin bugünkü (24 Haziran 2015) nüshasında yayımlanan, “2,5 milyon kişi için son hafta” başlıklı yazısı şöyle:

En son açıklanan rakamlara göre 3 milyon 69 bin kişi iş arıyor. İş aramayan veya iş bulmaktan ümidini kesmiş olanlar ise 2 milyon 450 kişi. Yani toplamda işsiz sayısı 5,5 milyon. Bu rakamın yaklaşık 2,5 milyonunu 18-29 yaş arası gençler oluşturuyor. İşsizliğin bu kertede olduğu bir ortamda, elbette işsizler arasında rekabet de oldukça sert geçiyor. Her bir işsiz, bir diğerine göre daha tercih edilir olabilmek için uğraş veriyor. İşte bu noktada işsizler için kritik son haftanın içerisindeyiz.

İŞKUR’a başvurun

Seçimden önce çıkarılan son Torba Kanun’da, istihdam teşvikleriyle ilgili de düzenleme yapıldı. Buna göre İŞKUR’un düzenleyeceği işbaşı eğitimlerine 2016 yılı sonuna kadar katılan 18-29 yaş arası gençler, iş bulmada bir adım önde olacaklar. Zira bu gençleri, işbaşı eğitiminden sonraki üç ay içerisinde işe alan işverenlere imalat sanayiinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay teşvik verilecek. Fakat 30 Haziran 2015’e kadar, yani önümüzdeki salı gününe kadar İŞKUR’un işbaşı eğitimlerine başvuran gençler daha da avantajlı olacaklar. Bu gençleri işe alan işverenlere 42 yerine 48 ay ve 30 yerine 36 ay teşvik verilecek. Yani bu son hafta içerisinde İŞKUR’a başvuran işsiz gençler, işbaşı eğitimi sonrasında işe girmede en avantajlı gruba dahil olacaklar.

İşçi başı 246 lira

Uygulanacak istihdam teşviki, sigorta primi işveren payını kapsıyor. Buna göre işveren için işçi başına 246 lira tasarruf sağlanmış oluyor. İşverenin bu teşvikten yararlanabilmesi için, İŞKUR’da işbaşı eğitimini tamamlayan kişiyi üç ay içerisinde işe başlatması gerekiyor. Teşvik için bir diğer şart ise işe alınan elemanın, işyerindeki son bir yıldaki ortalama işçi sayısına ilave olması.

Borçlanma kredisi yok

Soru: Sadettin, eşim için doğum borçlanması yapacağız. SGK’dan gerekli yazıları aldık. Üç doğum için yaklaşık 27.650 TL para lazım. Bu meblağı nakit ödeyecek durumda değilim. Kredi çekmem lazım fakat kara listedeyiz. Bildiğim kadarıyla Bağ-Kur prim borçlularına bankalardan yapılan anlaşma ile emekli olma imkanı geçen aylarda yapılmıştı. Aynı kolaylık doğum borçlanması yapacaklar içinde uygulanamaz mı? Veya böyle bir imkan var da biz mi haberdar olmadık? Fikret B.

Cevap: Değerli okurum, sizin de bildiğiniz gibi emekliliğe hak kazanan fakat prim borcu sebebiyle emekli olamayan Bağ-Kurlular için krediyle emeklilik imkanı verilmişti. Fakat doğum borçlanması yapacak anneler için böyle bir uygulama yok. Yani bu konuda SGK ile herhangi bir banka arasında protokol bulunmuyor. Doğum borçlanması için kredi kullanmak isteyen vatandaş, normal ihtiyaç kredisi kapsamında kredi kullanabiliyor. Bağ-Kurlular için getirilen imkanın doğum borçlanmasında da uygulanması konusunda çok talep var ama şu ana kadar bu konuda adım atılmış değil.

İki alternatif var

Soru: Sadettin Bey, babam 16 Nisan 1960 doğumlu ve 1996 yılı Ocak ayından bu yana SSK’lı olarak çalışıyor. Şu an itibariyle 3900 gün yatmış pirimi var. 1980 yılında 20 ay askerlik yapmış. Babamın askerlik borçlanmasını yatırırsak emekli olma yaşı ve şartları ne olur? Yani askerlik borçlanması emeklilik şartlarını değiştirir mi? Serdal Y.

Cevap: Serdal Bey, babanızın emekliliğinde iki alternatif var. İsterse 5.675 günü tamamlayıp normal emekli olabilir, isterse bundan sonra hiç prim ödemeden 60 yaşını doldurarak yaştan emekli olabilir. Birinci alternatifte askerlik borçlanması yapması 20 ay erken emekli eder. Fakat ikinci yani yaş haddiyle emeklilikte askerlik borçlanması durumu değiştirmez, her halükarda 60 yaşını beklemesi gerekir.