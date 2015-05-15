Türkiye'de işsizlik oranı artıyor

TÜİK verilerine Türkiye'de işsizlik oranı şubat ayında da artışını sürdürdü. Türkiye

genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı şubat ayında geçen yılın aynı

dönemine kıyasla 401 bin kişi artarak 3 milyon 226 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı

yüzde 11,2 seviyesine çıktı.

İstihdam oranı yüzde 44,4, işgücüne katılma

oranı ise yüzde 50,1 oldu. Kayıt dışı

çalışanların oranı 2,1 puan azalarak yüzde 31,7'e düştü.

Toplam kamu istihdamı 2014

yılının aynı dönemine göre yüzde 2,1 oranında artarak 3 milyon 419 bin kişiye

tırmandı.