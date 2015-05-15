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Ekonomi
Deutsche Welle

Türkiye'de işsizlik oranı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı şubat ayında da tırmanışını sürdürdü.

15 Mayıs 2015 15:06

TÜİK verilerine Türkiye'de işsizlik oranı şubat ayında da artışını sürdürdü. Türkiye
genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı şubat ayında geçen yılın aynı
dönemine kıyasla 401 bin kişi artarak 3 milyon 226 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı
yüzde 11,2 seviyesine çıktı.

İstihdam oranı yüzde 44,4, işgücüne katılma
oranı ise yüzde 50,1 oldu. Kayıt dışı
çalışanların oranı 2,1 puan azalarak yüzde 31,7'e düştü.
Toplam kamu istihdamı 2014
yılının aynı dönemine göre yüzde 2,1 oranında artarak 3 milyon 419 bin kişiye
tırmandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkiyeKurumuDeutsche Welle Türkçe DW/NH/TY

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