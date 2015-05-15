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Ekonomi

Şubat'ta işsizlik 401 bin artarak yüzde 11.2 oldu

İşsizlik Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.0 puan artışla yüzde 11.2 düzeyine çıktı

15 Mayıs 2015 13:10

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.0 puan artışla yüzde 11.2 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aynı dönemde işsiz sayısı da, geçen yılın aynı dönemine göre 401 bin kişi artarak 3 milyon 226 bin kişiye tırmandı.

DHA'da yayımlanan habere göre, aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artış ile yüzde 13.2 düzeyine çıkarken, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puanlık artış ile yüzde 20.0'ye çıktı.
 

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