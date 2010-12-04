-İŞ ADAMLARININ SAFARİ KEYFİ KORKUTTU NAİROBİ (A.A) - 04.12.2010 - Kenya'nın başkenti Nairobi'ye mobilya sektöründe yatırım yapmak üzere giden Türk iş adamları safariye çıktı. Safari sırasında araca giren bir babun, gruba korkulu anlar yaşattı. Nairobi'deki Intercontinental Otel'de konaklayan İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Abdullah Tever, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneğinin (MOSDER) Başkanı Ramazan Davulcuoğlu ile Türkiye'de mobilya sektörünün öncüleri olan firma yetkilileri, iki grup halinde kente 120 kilometre mesafedeki Nakuru şehrindeki kuş ve değişik yırtıcı hayvanların barındığı ulusal parkta safariye gitti. Yol boyunca derme çatma kulübelerde değişik hayvan postları, ağaçtan yapılma hayvan heykelleri, davula benzeyen tamtamlar ve değişik meyvelerin satıldığı dükkanlardan alışveriş yapan Türk safariciler, yaklaşık iki saat süren bir yolculuğun ardından Nakuru'ya ulaştı. Daha sonra tamamı 200 kilometrelik bir alan içindeki göl çevresinde üstü açılabilen araçlarla yapılan safaride, Türk iş adamları ve firmaların temsilcileri, parkta gördükleri doğal güzellikleri ve hayvanların fotoğraflarını çekti. Parkın tamamına yakınının görülebildiği bir tepede Türk heyeti, burada öğrenciler ve yerli halkla fotoğraf çektirdi. -BABUN SALDIRISI- MOSDER Başkanı Ramazan Davulcuoğlu ile birlikte 6 kişinin bulunduğu üstü açık araca büyük bir babun girdi. Babun, değişik tropikal meyvelerin bulunduğu sepete hızla yöneldi. Araçta bulunan bir firmanın ihracat sorumlusu Önder Satıloğlu, babuna müdahale ederek, dışarıya atmak istedi. Bu sırada babun, ağzını ve ellerini açarak Satıloğlu'na doğru hamle yaptı. Araçta bulunanlardan birinin bağırarak, ''Babunun meyveleri almasına izin verin'' demesi üzerine babuna müdahaleden vazgeçildi. Bunun üzerine Satıoğlu'na yaptığı saldırıdan vazgeçen babun, sepetten bir miktar meyveyi alarak araçtan hızla uzaklaştı. Korkulu ve heyecan dolu anların ardından, safari kazasız belasız tamamlandı.