İş adamı Sabri Özel'in annesi adına yaptırdığı ortaokul hizmete açıldı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAYIRSEVER kimliğiyle bilinen iş adamı Sabri Özel\'in memleketi Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, annesi Zehra Özel adına yaptırdığı 5 derslikli ortaokul, Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

İş adamı Sabri Özel, doğup büyüdüğü memleketi Şemdinli ilçesinin Günyazı köyü Olgunlar mezrasına annesi Zehra Özel adına, 5 derslikli ve 104 öğrencinin eğitim göreceği ortaokul yaptırdı. Okul, törenle hizmete açıldı. Okulun açılışına, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 34\'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, iş adamları Celal Özel, Sabri Özel ve eşi Ebru Özel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan iş adamı Sabri Özel, annesi adına yaptırdığı okulun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Bizim için bugün hem özel hem de güzel bir gündür. Annem adına yaptırdığım bu güzel okulun bütün dostlarımla, arkadaşlarımla, hemşehrilerimle açılışını yaşıyoruz. Burada benim çocukluğum geçti. Yaz tatili, sömestir tatilim hep burada geçti. Bu köyün bende özel bir yeri var. Annem adına burada da böyle bir okul yapınca daha da mutlu oldum. Şemdinli\'de her yıl üniversite sınavlarında sonuncu geliyoruz. Mutlaka bunu yıkmamız lazım. Üniversite sınavlarında neden memleketimiz hep sonuncu oluyor. Bu biraz da bize bağlı, bizim eksikliğimize bağlı. Eğitime önem vermediğimizin göstergesi ve bunu yenmemiz lazım. Bu sonuçtan çıkmamız lazım. Onun için ben eğitime özel bir önem veriyorum. Burs verdiğim öğrencilerim var ve bundan sonra da eğitime daha da önem vereceğim\" dedi.

Vali Toprak ise okulu yaptıran hayırsever iş adamı Sabri Özel ve kardeşi Celal Özel\'e teşekkür ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

\"Görmüş olduğunuz gibi, kendine özgü bir mimariyle ortaokul olarak hizmet verecek bu binada, 104 öğrencimiz eğitim ve öğretim görecek. 5 derslikten oluşan bu okulda 9 öğretmen görev yapacak. Herkes iş adamı olabilir, fakat herkes iyi iş adamı, iyi bir insan olamaz. Gerek bizim bölgemizde gerek diğer bölgelerde çok zengin olmuş insanlar tanıyoruz. Bir kuruş vatandaşına, insanına, devletine hayrı olacağı için eli titriyor. Ama ben bu vesileyle gerek Sabri Bey\'e gerek Celal Bey\'e sadece bu okuldan dolayı değil, bizim Hakkari\'mize yapmış olduğumuz bilhassa gençlerimize, sporcularımıza, kültürümüze, sanatımıza yapmış olduğumuz ve yapmayı planladığımız bütün çalışmalarımızda desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.\"

Açılışın ardından Vali Toprak ve diğer davetliler okuldaki sınıfları gezerek, öğrencilere daha önce özel hazırlanmış çantaları ve içerisindeki kırtasiye malzemelerini dağıttı. Vali Toprak, eğitime büyük destek sunan iş adamı Sabri Özel\'e teşekkür plaketi verdi. Törenin ardından yetkililer ve davetliler iş adamı Özel\'in verdiği yemeğe katıldı.



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