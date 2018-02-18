İş adamı Sabri Altunbay cinayeti, televizyonda yapılan bir itirafla farklı bir boyut kazandı

İstanbul'da iş adamı Sabri Altunbay'ın 12 kurşunla vurularak öldürülmesi olayında Altunbay'ın evine gidip geldiği bir çalışanının karısına tecavüz ettiği, ardından da aralarında bir ilişki başladığı öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul’da işadamı Sabri Altunbay’ın evinin önünde 12 kurşunla öldürülmesi olayı, Müge Anlı’nın programında yapılan bir itirafla farklı bir boyut kazandı.

Arif-Havva Çatal çifti, kızları Safiye Ünlübaş’ın bulunması için Anlı’nın programına başvurdu. İki çocuk annesi 23 yaşındaki kadın aranırken canlı yayına bağlanan akrabalarından biri “Safiye kayınbiraderi Recep Ünlübaş ile Çorlu’da kol kola geziyor. Bir akrabamızdan 200 bin lira istemişler” açıklamasında bulundu.

Bu kişi, ikilinin birlikte çekilmiş bir fotoğrafını da programa gönderdi.

“Onunla kocam tanıştırdı”

Bunun üzerine Safiye Ünlübaş ve kayınbiraderi Recep Ünlübaş önce canlı yayına bağlandı, ardından stüdyoya geldi. İddiaları yalanlayan Safiye Ünlübaş, cinayete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kocam kumar oynayan biriydi. Eve patronu Sabri Altunbey’i getiriyordu. Bir gün yine patronunu getirdi. Sabri Bey bana ‘Bundan sonra kocanın maaşını sana vereceğim’ dedi. Kocam da onayladı. Buna bir anlam veremedim. Sonraki günler Sabri Bey eve gelip gitmeye başladı. Bir keresinde bana tecavüz etti. Kocama söyleyemedim. Sabri Bey ile ilişkim oldu. Bunu daha sonra kocam duydu. Bana ‘Onu öldüreceğim, seni de boşayacağım’ dedi. Daha sonra Sabri Bey’in öldürüldüğünü duydum. Kocam ortadan kayboldu. Ben de hayatından endişe edip kayınbiraderimle görüştüm ve kocamı bulmak için birlikte Çorlu’ya gittim."

Bu itirafın ardından Safiye Ünlübaş ve kayınbiraderi Recep Ünlübaş, stüdyoya gelen polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.