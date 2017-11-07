Iron Maiden'in solisti Bruce Dickenson: Her şeyi para için yapsaydık, şu an sadece karaoke grubu olurduk

Heavy metal grubu Iron Maiden’ın vokalisti, pilot ve iş adamı Bruce Dickinson, müşteri değil hayran yaratmanın önemine vurgu yaparak, “Hayranlarımız müşterilere dönüşerek yürüyüp gidebilirlerdi, bunu asla istemezdik” dedi. İnsanların paradan bağımsız amaçları olması gerektiğini belirten Dickinson, “Biz turlarımızı sadece para kazanmak için yapsaydık, şu an sadece ‘Greatest Hits’ çalan bir karaoke grubu olurduk” ifadelerini kullandı.

MediaCat’in haberine göre, Brand Week İstanbul etkinliği kapsamında konuşan Dickinson, bir markanın Iron Maiden ya da Bruce Dickinson olabilmesi, ‘efsane’lerin arasına adını yazabilmesi için 'müşterilerini' hayranlarına dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Dickinson, “Futbol takımınızın sürekli arkasındasınız değil mi? Peki, ne zaman futbol takımınızı desteklemeyi bırakırsınız? Asla” diye konuştu. İnsanların tuttukları takımı desteklemeyi bırakmamalarının nedeninin takımla kurulan ilişkiden kaynaklandığını belirten Dickinson, her şeyin ilişkiler üzerine kurulu olduğuna vurgu yaptı.

Dickinson, her ne kadar dijital tüketim çağında olsak da, bireylerin hisleri üzerine kurduğu ilişkiler bağlamında hayatlarını şekillendirdiklerini söyledi.

Para değil, yaratıcılık birinci sırada

Iron Maiden markasından ötürü birçok insanın kendisine, “Haydi size bu ürünü yapalım” şeklinde yaklaşmasından memnun olmadığını ifade eden Dickinson, her şeyin para uğruna yapılamayacağını kaydetti.

Dickinson, işin içinde paradan bağımsız başka bir amaç olması gerektiğini belirterek, “Biz turlarımızı sadece para kazanmak için yapsaydık, şu an sadece ‘Greatest Hits’ çalan bir karaoke grubu olurduk” dedi.

Dickinson, günümüzde her ne kadar Iron Maiden’a ait markalar olsa da, bir amaca hizmet etmedikçe bu markaların manasız olduğunun altını çizdi.

Müzik dünyasının efsane ismi, müşteri değil hayran yaratmanın önemli olduğunu ifade ederek, “Hayranlarımız müşterilere dönüşerek yürüyüp gidebilirlerdi, belki de Metallica hayranı olabilirlerdi, bunu asla istemezdik” dedi.