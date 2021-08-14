Iron Maiden'ın solisti Dickinson, Covid-19 geçirdiğini açıkladı: Aşı olmamış olsam başım büyük beladaydı

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Iron Maiden grubunun solisti Bruce Dickinson, Covid-19 geçirdiğini belirtti ve "Eğer aşı olmamış olsaydım başım büyük belada olurdu" dedi.

63 yaşındaki rock yıldızı, testinin pozitif çıktığını Rolling Stone'a yaptığı açıklamalarda duyurdu.

Biraz hapşırdığını ve bu sebeple test yaptırdığını ifade eden Dickinson, birkaç gün boyunca kendini biraz halsiz hissettiğini ardından da hastalığı atlattığı ifade etti. Dickinson, "Ben 63 yaşındayım ve böyle atlattım. Aşı olmasam başımın ciddi belaya girebileceğinden eminim" dedi.

Heavy metal efsanesi, insanların konserlere girebilmesi için aşı olmanın zorunlu olması gerektiği fikrine katılmadığını belirtirken, herkese aşı olması için çağrı yaptı.

"Bunun kişisel bir seçim olduğuna inanıyorum" diyen Dickinson, "Kişisel olarak hemen gidip iki doz aşısını olmayan insanların yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Konserlere girmek için değil, kendi sağlıkları için aşı olmalılar" ifadelerini kullandı.