Iron Maiden, Black Sabbath gibi pek çok grubun prodüktörlüğünü yapan Martin Birch hayatını kaybetti

Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple gibi grupların prodüktörlüğünü yapan müzik yapımcısı ve ses mühendisi Martin Birch, 71 yaşında hayatını kaybetti. Birch'ün ölüm nedeni açıklanmadı.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, ölüm haberini Whitesnake grubunun solisti David Coverdale verdi. Coverdaile "Canım arkadaşım ve yapımcı Martin Birch'ün ölüm haberini doğrulamak çok çok acı veriyor. Martin hayatımın büyük bir parçasıydı" yazdı.

Pek çok heavy metal grubu için yapımcılık yapan Birch, Iron Maiden'la 1980'lerde çalışmaya başlamıştı. Birch, Killers albümüyle başlamak üzere Iron Maiden için 9 albüm yaptı.

Birch, 42 yaşında müzik endüstrisinden emekli oldu.