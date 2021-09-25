Irmak Arıcı: Tükürdüğüm için pişmanım ama bunu trafikte her gün mobbinge uğrayan kadınlar için yaptım

Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmesinin ardından, verdiği konser esnasında hareketsiz durması nedeniyle dinleyicilerin tepkisi üzerine sahneden indirilmesiyle gündeme gelen şarkıcı Irmak Arıcı, eleştirilere yanıt verdi.

Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’in sorularını yanıtlayan Arıcı, trafikte yaşadığı o anları şöyle anlattı:

“O gün kuzenimle beraber trafikte seyir halindeydik. Bir araba bizi arkadan sıkıştırdı. Korna çalıyor, tehdit ediyor, hakaret yağdırıyor... Yetmez gibi arabadan indi, sözlü ve fiziksel tacizine devam etti. Kuzenimin korktuğunu görünce, trafik de hayli sıkışınca çok kızdım ve arabasına doğru ilerledim. Olanlar oldu. Bunu trafikte her gün mobbing’e uğrayan kadınlar için tükürdüm. Adamın hakaretleri o kadar arttı ki ne yazık ki kamuoyunu çok rahatsız edici o görüntüler yaşandı.”

“Orada çok çirkin görüntülere mahal verildi ama bana ‘Seni yerlerde sürüklerim’ deyince çileden çıktım”

Bir kez daha yaptığı davranıştan dolayı özür dileyen Arıcı, “Kadın olduğumuz için bizi trafikte sıkıştırdı. Zaten günümüzde kadınların en büyük sıkıntısı bu. Ne yazık ki bu toplum kadınların araba kullanmasını hazmedemedi. Kabul ediyorum, orada çok çirkin görüntülere mahal verildi ama bana ‘Seni yerlerde sürüklerim’ deyince çileden çıktım” dedi.

“Üzerime yürüdü ve arabamı salladı”

Arıcı devamında, “Keşke MOBESE kameralarından neler olduğuna baksalar. Ben gündemi daha fazla rahatsız etmemek için karşı tarafa dava bile açmadım. Ne yazık ki orada taciz, hakaret ne ararsanız var! Aşırı tahrik etti ve kendisi zaten videoyu yarıda kesiyor. Alıyor o görüntülerle ana haberlere kadar çıkıyor. Madem o kadar üzgündü, bana kibarca söyleseydi ama üzerime yürüdü ve arabamı salladı” diye konuştu.

“Ne olduğunu anlayamadığım şekilde donup kaldım”

Arıcı sahneden indirilme konusuyla ilgili de şunları kaydetti:

“Yaşananlardan sonra konserde kendimi pek iyi hissetmedim. Ne olduğunu anlayamadığım şekilde donup kaldım. O yüzden sahneden indim. Ama şimdi çok daha iyiyim. Benim esas kendimi iyileştireceğim yer sahnem ve şarkılarım. Bu konuda da pişmanım ama gençliğime verilsin.”

“Mustafa Bey’in canı sağ olsun; birlikte çalışmaya devam ediyoruz”

Arıcı, yaşananların ardından “Bu olayın savunulacak hiçbir yanı yok” diyen Mustafa Ceceli için de, “Mustafa Bey’in canı sağ olsun. Olay sonrası beni aradı ve ben de neler yaşandığını olduğu gibi anlattım. Tabii ki birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte çok güzel hit şarkılarımız var, ‘Esmer’ isimli çok şahane bir şarkı yaptım. Yıldız Tilbe’den bir şarkı aldım, çok güzel beş şarkı hazırladım. Bunları albüme döküp dökmeme konusunu değerlendiriyoruz” sözlerini kaydetti.