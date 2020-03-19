İrlandalı bir firma 15 dakikada sonuç alınan bir Koronavirüs testi üretti

İrlandalı bir firma, sonuçları 15 dakika içinde verebilen bir Kovid-19 testi üretti.

Colm Ryan ve Seán Mac Fhearraigh tarafından kurulan Reagent Genie firmasının bir kolu olan Assay Genie, hızlı sonuç için hamilelik testlerindeki teknolojiyi kullanıyor. Firma Koronavirüs'e karşı “klinik bir silah” olarak gösteriliyor. The Irish Independent’ın haberine göre hızlı test kiti, bir damla kanı ölçüyor. Test şu an pilot uygulama aşamasında ancak üreticiler, virüsün yayılmasıyla mücadele etmek için sadece 7 gün içinde piyasaya sürülebileceğine inanıyor.

İkisi de University College Dublin’den mezun olan ve biyokimya doktorası yapmış Ryan ve Mac Fhearraigh, ocakta virüsün Vuhan’da nasıl yayıldığını öğrenmelerinin ardından testler üzerinde çalışmaya başladı.

Assay Genie testi, virüsü tespit etmek için kolloidal altın immünokromatografiyi kullanıyor. Virüs, kit içindeki renk değişimiyle onaylanıyor. The Irish Independent’a konuşan Ryan, şimdiye dek testin yalnızca araştırma için kullanılmasına rağmen “İrlanda hastaneleri, Birleşik Krallık ve dünya genelinden pek çok temas olduğunu” belirtti. Ryan 7 gün içinde bir sevkiyatın hazır olması gerektiğini belirterek, “Bu virüse karşılık vermenin hızlı bir yoluna ihtiyacımız var” dedi.

Hazır olur olmaz testler hastanelere ve aile hekimlerine sunulacak. Ancak Ryan’a göre büyük şirketler testi, soğuk algınlığı semptomları gösteren işçileri test etmek için kullanma potansiyeli konusunda temasa geçmiş durumda. Ryan ayrıca yaşlılar ve korunmasız kişilerin bakımını sağlayanların testlere erişiminin daha kolay olması gerektiğine inanıyor. Ancak testler şimdilik sadece aile hekimleri ve diğer tıbbi personel için olacak gibi görünüyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya çapında 8 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Mevcut vaka sayısıysa 200 bine yaklaşmış durumda.