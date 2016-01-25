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Kültür-Sanat

Organik İrlanda patatesinin fotoğrafı 1 milyon Euro

Fotoğraf sanatçısı Kevin Abosch fotoğrafı satın alan iş adamının kimliğini açıklamadı

25 Ocak 2016 23:52

İrlandalı fotoğraf sanatçısı Kevin Abosch, organik İrlanda patatesi fotoğrafını 1 milyon euroya (750 bin Sterlin) sattı.

DHA'dan Gonca Yağcı'nın haberine göre 46 yaşındaki fotoğraf sanatçısı, organik patates fotoğrafının adı açıklanmayan Avrupalı bir işadamı tarafından satın alındığını söyledi.

2010 yılında çektiği fotoğrafı ile ilgili Sunday Times gazetesine konuşan Abosch, adını açıklamadığı işadamının fotoğrafı önce evinin duvarında gördüğünü, birlikte iki kadeh şarap içtiklerini, işadamının fotoğrafı çok beğendiğini, iki kadeh daha şarap içtikten sonra da fotoğrafı almaya karar verdiğini söyledi.

Aboshch, gazeteye işadamıyla fotoğrafın fiyatıyla ilgili iki hafta sonra anlaştıklarını belirtti. Bir fotoğraf serisinin parçası kabul edilen patates fotoğrafının biri Sırbistan'da bir müzeye bağışlanırken biri fotoğrafçının kendi koleksiyonunda, diğeri de adı açıklanmayan işadamına satıldı.

Geçtiğimiz hafta Davos'taki Ekonomik Foruma davet edilen İrlandalı fotoğraf sanatçısının siyah zemin üzerine çektiği fotoğrafları zengin ve ünlü isimler tarafından tercih ediliyor.
 

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