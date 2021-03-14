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Koronavirüs

İrlanda aşı yetkilileri "kan pıhtılaşması" şüphesinin ardından AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmayı önerdi

AstraZeneca, aşıyla pıhtılaşma arasında bağlantı tespit edilmediğini açıklamıştı

14 Mart 2021 14:13

Danimarka ve Norveç'teki "kan pıhtılaşması vakalarının" ardından İrlanda'nın Koronavirüs aşısından sorumlu kurumu, AstraZeneca aşısı kullanımının "geçici olarak durdurulmasını" önerdi.

AFP'nin aktardığı habere göre, İrlanda'nın Koronavirüs aşısı görev gücü, kan pıhtılaşmasına dair raporlar üzerine AstraZeneca aşısı dağıtımını geçici olarak durdurmayı önerdi.

Danimarka ve Norveç gibi ülkeler kan pıhtısı riskini artırdığı gerekçesiyle kullanımını durdururken AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği Koronavirüs aşısını savunmuştu. Avrupa Birliği ve Britanya ilaç denetim kurumları da henüz kan pıhtıları ve AstraZeneca aşısı arasında bir bağ tespit edemediklerini ifade etmişti. 

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