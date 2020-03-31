İrlanda'da umut: Koronavirüs'ün büyüme oranı yarı yarıya düştü

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İrlanda'da günlük Koronavirüs salgınının büyüme oranının yarı yarıya azaldığı tespit edilidi. Öte yandan salgının 'durdurulma" noktası için günlük vaka artışının sıfıra yaklaşması gerektiği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İrlanda Epidemolojik Modelleme Grubu Başkanı Philip Nolan, ülkede yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını önleyecek sıkı önlemlerin salgının büyümesininin yarı yarıya azalmasında büyük bir etkisi olduğunu açıkladı. Nolan, "Hükûmetin aldığı önlemler ve vatandaşların tedbirliliği bugünkü tabloya ulaşmamızı sağladı" dedi.

Öte yandan Nolan, Covid-19 salgınının "bastırılmış" olması için vaka artışının sıfıra yaklaşması gerektiğini hatırlattı.

İrlanda Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Tony Holohan, Nolan'ın tespitlerine katılarak İrlanda'nın vaka artışını durdurmada cesaret verici ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Fakat Tolohan'da hastanelerde hâlâ yoğun bakım tedavisi gören çok kişi olduğunu söyledi. Yetkililer salgının en büyük etkilerinin yaşlı bakım merkezleri ve hastanelerde olmasından endişe ettiklerini bildirdi.

İrlanda'da pazartesi itibariyle 256 yeni Koronavirüs vakası tespit edilerek toplam vaka sayısı 2 bin 910'a çıktı. Kuzey İrlanda'da ise 533 vaka tespit edildi.