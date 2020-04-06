İrlanda Başbakanı Koronavirüs mücadelesinde kolları sıvadı; pratisyen hekimliğe dönüyor

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, ülkenin yeni tip Koronavirüs'le mücadelesinde sağlık çalışanlarına destek olmak için pratisyen hekimlik görevine döneceğini açıkladı. Varadkar, haftada bir vardiya çalışacak.

Koronavirüs vakalarının 5 bine yaklaştığı İrlanda'da siyasete atılmadan önce doktorluk yapan Başbakan Varadkar, eski işine dönüyor. Varadkar, başbakanlığın yanısıra haftada bir pratisyen hekim olarak hastanede vardiya yapacak.

Irish Times'ın aktardığına göre Varadkar ilk olarak telefondan muayene bölümünde çalışacak. Şikayeti olan vatandaşlar ilk olarak sağlık servisini arayarak sıkıntılarını anlatabiliyorlar.

İrlanda, Koronavirüs testlerini iki katına çıkararak günde 4 bin 500 test yapmayı hedefliyor. Sağlık Bakanı, İrlanda için gelecek haftanın oldukça kritik olduğunu söyledi.