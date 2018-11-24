Irkçılık ve cinsiyetçilikle suçlanan Dolce&Gabbana patronları özür diledi

Çin için hazırladığı reklam kampanyası nedeniyle ırkçılık ve cinsiyetçilikle suçlanan İtalyan moda evi Dolce&Gabbana, bir özür videosu yayımladı.

Dolce&Gabbana'nın YouTube kanalında yayımlanan videoda markanın kurucuları olan tasarımcılar Domenico Dolce ve Stefano Gabbana İtalyanca konuşurken, videonun İngilizce ve Çince altyazılı iki versiyonu yayımlandı.

Videoda Domenico Dolce, "Bugünlerde, yaşananları, ülkenizde sebep olduklarımızı tekrar tekrar ve büyük üzüntüyle düşündük. Çok özür diliyoruz. Ailelerimiz bize dünyanın tüm farklı kültürlerine saygı göstermeyi öğretti. Bu nedenle, eğer sizin kültürünüzü yorumlamakta hatalarımız olduysa sizden özür dilemek istiyoruz" diye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Stefanno Gabbana ise "Tüm dünyadaki çok sayıdaki Çinliden de özür dilemek istiyoruz. Bu özrü ve bu mesajı çok ciddiye alıyoruz" dedi.

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Ne olmuştu?

Dolce&Gabbana, Çin'e özel bir reklam kampanyası hazırlayarak sosyal medya sitesi Weibo'da 3 video yayımladı.

Videolarda Çinli bir kadın, yemek çubuklarıyla İtalyan yemekleri pizza, spagetti ve bir Sicilya tatlısı olan cannolo yemeye çalışırken görülüyor.

Bu sırada bir erkek sesi de alaycı tavsiyeler veriyor ve çift anlamlı bulunan yorumlar yapıyor.

Örneğin cannolo'yu çubuklarla yemeye çalışan kadına dış ses, "Çok mu büyük?" gibi sorular soruyor.

Video serisi sosyal medyada "aleni oryantalizm", "aptalca ve kültürel açıdan duyarsız", "ırkçı", "tepeden bakmacı, nahoş ve cinsiyetçi" gibi ifadelerle eleştirildi.

Reklam filmlerinin tepki çekmesinin ardından, Dolce&Gabbana'dan Stefano Gabbana'ya ait olduğu iddiasıyla Çin'i aşağılayan bir yorum da sosyal medyada paylaşıldı.

Ekran görüntüsü olarak paylaşılan yorumda Gabbana'nın reklam kampanyasına gelen tepkiler nedeniyle Çin'i eleştirerek "pis kokulu cahil bir mafya" olarak tanımladığı görülüyor.

Hem reklam kampanyası hem de Setafno Gabbana'ya ait olduğu iddia edilen bu sözler nedeniyle Çinli sosyal medya kullanıcıları Dolce&Gabbana'ya tepki göstererek boykot çağrısı başlattı.

Bazı mankenler de defileden çekildi

Aralarında oyuncu Zhang Ziyi'nin de bulunduğu ünlü isimler de boykot çağrısına katıldı. Bazı mankenler de Dolce&Gabbana'nın defilesinden çekildiklerini açıkladı.

Tepkiler üzerine markanın Şanghay kentinde yapmayı planladığı defile iptal edildi. İtalyan haber ajansı Ansa, Çin'de internetten satış yapan sitelerin de Dolce&Gabbana'ya ambargo uygulamaya başladığını yazdı.

Bir süredir devam eden boykot ve protestolar, markanın lüks tüketim harcamalarının hızla arttığı Çin'deki itibarını azaltması sonucu patronların özür dilediği tahmin ediliyor.