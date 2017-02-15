Irkçılık suçlamarına Grammy'den yanıt: Müziği gözümüz kapalı dinleriz

Pazar günü verilen 59. Grammy Ödülleri ile ilgili ırkçılık tartışmaları sürüyor. Daha önce adaylıklar açıklandığında Drake, Justin Bieber ve Kanye West, Grammy jürisinin tercihlerinin “anlaşılmaz ve ırkçı” olduğunu söyleyerek töreni boykot edeceklerini açıklamış, yılın en iyi albümlerinden sayılan “Blonde”un sahibi Frank Ocean, Grammy başvurusu yapmamıştı.

Ödül töreninde Adele’in “25” albümüyle en önemli ödüllerde Beyoncé’nin “Lemonade” albümünü geçmesi, pek çok kişide hayal kırıklığı yarattı. Adele de ödülü alırken “Bu ödülü kabul etmem mümkün değil. Çok minnetarım ama benim hayatımın sanatçısı Beyoncé” dedi ve ardından ödülü ikiye kırarak, yarısını Beyoncé’ye verdi.

"Beyonce bu güne kadar ana dalların hiçbirinde ödül kazanamadı"

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre şu anda hamile olan Beyoncé ise, anneliği kutsayan performansıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Beyoncé bugüne kadar 22 adet Grammy Ödülü kazandı ve ödül tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu ancak şimdiye kadar ana dalların hiçbirinde ödül kazanamadı. Bu durum, Afro-Amerikan müzisyenlerin belli alt dallara hapsedildiği ve ancak bu dallarda ödül kazanabildiği tartışmalarını doğurdu.

Daha önce 2015 yılında Beck’in yine Beyoncé yerine, 2016 yılında ise Taylor Swift’in, Kendrick Lamar’ın yerine en iyi albümü kazanması tepki doğurmuştu.

Sahneye hamile çıkan Beyonce'nin Grammy'e damga vuran şovu

"Müziği toplumsal cinsiyet, ırk ya da etnik kimliğe göre dinlemeyiz"

Grammy Ödülleri’ni veren Recording Academy başkanı Neil Portnow, geçtiğimiz günlerde Pitchfork’a verdiği röportajda jürinin tercihlerini savundu. Verilen ödüllerde ırk ayrımcılığı sorunu olmadığını söyleyen Portnow, oy verenlerin “neredeyse gözleri bağlı bir biçimde” dinlediğinde ısrar etti.

“Bana kalırsa ortada bir ırk sorunu falan yok. Unutmayın, bu eş-oylamalı bir ödül. Dolayısıyla Grammy’lerden bahsettiğimizde kurumsal bir oluşumdan bahsetmiyoruz, akademinin 14 bin üyesinden bahsediyoruz. Üye olabilmek için belli nitelikler olması gerekiyor ki bu da üyelerin kaydedilmiş ve yayımlanmış müzikleri olması anlamına geliyor ve dolayısıyla onlar endüstrideki en yüksel düzey profesyoneller ve uzmanlar.”

Portnow, müziği değerlendirmenin “fıtratı gereği öznel” olduğunu söyledi ve ekledi: “Bizler, müzisyenler, benim naçizane görüşüme göre, müziği toplumsal cinsiyet, ırk ya da etnik kimliğe göre dinlemeyiz. Bir müzik parçası için oy vermeye gittiğinizde, en azından benim yaklaşımıma göre, neredeyse gözlerinizi bağlar ve dinlersiniz. Bu neye tepki verdiğinizle ilgili bir şeydir ve bu da oldukça subjektif olabilir.

"Birinin ödülü alıp almaması oylamaya bağlıdır"

“Üyelerimizden de bunu yapmasını isteriz, oy pusulasında bile. Satışlara, pazarlamaya, popülerliğe ya da listelere paye vermemelerini isteriz. Müziği dinlemek zorundasınız. Dolayısıyla 14 bin üye, müzik dinler, fikrini oluşturur, oy verir. Çoğunluğa göre yapılan demokratik bir oylamadır. Yani birinin ödülü alıp almaması oylamaya bağlıdır.”

Öte yandan, Beyoncé’nin kardeşi Solange Knowles da tepki gösteren müzisyenlere katıldı. Bu yıl yayımladığı “Cranes in the Sky” albümüyle en iyi R&B performans ödülünü kazanan Solange tepki gösterenlere, “Kendi komitelerinizi oluşturun, kendi kurumlarınızı oluşturun, arkadaşlarınıza ödül verin, kendinize ödül verin ve almak istediğiniz altın siz kendiniz olun.” dedi.