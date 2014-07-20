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Politika

'Irkçı Gezi olaylarına sahip çıkmanın bedelini göreceksiniz'

Başbakan Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın CHP ile ittifak yapamayınca cumhurbaşkanı adayı olduğunu iddia etti

20 Temmuz 2014 02:59

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, HDP ile CHP arasında ittifak arayışları olduğunu ve iki parti anlaşma sağlayamadığı için Selahattin Demirtaş'ın adaylığını açıkladığını öne sürdü.

 

Başbakan Erdoğan, Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, CHP'nin doğu ve güneydoğuna Kürtlere zulüm ettiğini ileri sürerek şunları söyledi: "Fakat bu HDP çıkıyor, o zalimle işbirliği arayışlarına giriyor. CHP ile ittifak yapamayınca da kendisi aday oluyor. Göreceksiniz benim doğulu, güneydoğulu kardeşlerim de bu adaya gereken dersi vereceklerdir. HDP'nin adayı CHP ile ittifak arayışlarına girmenin, ırkçı Gezi olaylarına sahip çıkmanın bedelini göreceksiniz, sandıkta ödeyecek.

Şimdi rahatsız olmuşlar bana saldırıyorlar, hakaret ediyorlar. Niye biliyor musunuz? Dedim ya tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet bunları rahatsız ediyor. Niye? Biz, tek millet derken ne diyoruz? Bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla Romanıyla biz yaradılanı, Yaradandan ötürü seviyoruz. Tek millet, sizin etnik yapınız bu olabilir ama biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı altında tek milletiz. Bu bayrağa alternatif bayrak olamaz. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin simgesi. Bu HDP'lileri bu bayrağımıza alternatif çıkaramazsınız."

 

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