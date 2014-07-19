'Sabah akşam Hitler'e söverler ama barbarlıkta Hitler'i dahi geçtiler'

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, "Barbarlıkta Hitler'i dahi geçtiler" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: "CHP ve MHP genel başkanları pensilvanya gibi ihanet şebekelerinin dizinde oturuyor dayatmaya izin veriyor. Bunlara gereken cevabı 10 Ağustos'ta seçimlerde verilecek. Bunlar milleti her zaman koyun yerine koydular. 10 Ağustos'ta Pensilyanva partilerine milletim ggerekeni sandıkta söyleyecektir.

Bakın bir de HDP var. Bu HDP'nin adayı, CHP'yle görüşmüş. CHP'yle ittifak yapamayınca kendi aday oldu. Benim Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerim bu adaya gereken cevabı verecektir. Irkçı Gezi olaylarına sahip çıkmanın bedelini ödeyeceklerdir.



Türk bayrağını kongrelerine asamayanların bu parlamentoda ne işi var? Bayrak direklerine tırmananlar vardı. Şimdi direklerden iniyorlar mı? Devam ederlerse inmeye devam ederler."

'Terör devleti İsrail plajda oynayan çocukları vurdu'

"Terör devleti İsrail, bir kez daha Gazze'ye saldırdı, bir kez daha masum çocukları, plajda oynayan çocukları vurdu. Masum kadınları, insanları katletmeye başladı. Bunların gözü o kadar dönmüş ki bir İsrail kadın milletvekili çıktı, 'bütün Filistinli anneler ölmeli' dedi. Sen ne biçim kadınsın. Kadın hakları derneklerinden ses çıkıyor mu? Çıkmadı, niye çıkmıyor, çünkü aynı zihniyetin mensupları bunlar. Bunlar analığa da karşı olanlar"



Sabah akşam Hitler'e söverler ama şu anda barbarlıkta Hitler'i dahi geçtiler. Bu insanlar öldürülecek, koskoca Amerika, kalkacaksın hala İsrail'in savunma hakkı var. Ne savunması!"

'Sen Amerika'sın Hitler'den sana ne'

"Amerikalıların bazıları, 'Sayın Başbakan niye Hitler ile böyle bir benzetme yapıyor' diyor. Size ne, size ne... Sen Amerikasın, Hitler'den sana ne, ne alakan var? Bu insanlar öldürülecek, sen koskoca Amerika adaleti arayacağın yerde, kalkacaksın hala 'İsrail'in savunma hakkı' var. Ne savunması, orantısız güç kullanıyor."

"Müslüman kadının karnına ateş et, bir kurşun ile iki can diye tişört yaptırmışlar. Bunların insanlıktan nasibi yok, bu adiliktir, bu alçaklıktır, bu namussuzluktur. İnsanlık adına nefret ediyorum, lanet ediyorum."

'Türkiye'deki Musevilere yönelik tavrı doğru bulmuyorum'

"Ben vatandaşlarıma sesleniyorum; vatandaşımız olan, Türkiye'deki Musevilere yönelik herhangi bir tavrı ben doğru bulmuyorum. Niye? Onlar bu ülkenin vatandaşıdır, bu ülkenin vatandaşı olmaları hasebiyle onlar şu anda bizim güvencemiz altındadır. Bizim hedefimiz İsrail'in zalim yönetimidir, terör estiren yönetimidir, biz onu hedef alarak konuşmalıyız, onu hedef alarak uluslararası çalışmalarımızı yönetmeliyiz ve İsrail halkını kendi yönetimine karşı tavır almaya davet etmeliyiz."

"İsrailli çocuklara ağlıyordu, İsrailli çocuklar için taziye yayınlıyordu, Mavi Marmara'nın Gazze'ye gidişini eleştiriyordu. Kim? O, Penslivanya'daki zat. Şimdi ne yapıyor? Gazzeli çocuklar için ağladığını gördünüz mü, duydunuz mu, Gazzeli çocuklar için taziye yayınladığını duydunuz mu, İsrail'i eleştirdiğini gördünüz mü? Yapamaz, ipini tutan efendisini eleştiremez."