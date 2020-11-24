Irini görevi sözcüsünden durdurulan Türk gemisine ilişkin açıklama

Türkiye'den Libya’ya giden bir yük gemisinin, Avrupa Birliği'ne bağlı Irini görevi kapsamında durdurulup incelenmesine Türkiye'nin tepkisi üzerine Irini görevi sözcüsünden açıklama yapıldı. İncelemenin herhangi bir uluslararası hukuk ihlâli olmadığı belirtilen açıklamada "Silah ambargosunun delindiğine dair makul şüphelerin bulunduğu" bu nedenle arama yapılmasının gerekçeli olduğu savunuldu.

Türkiye'den Libya’ya giden bir yük gemisinin Pazar gecesi Yunanistan’ın güneybatısında, Avrupa Birliği’nin (AB) İrini görevi kapsamında bir Alman fırkateyni tarafından durduruldu. Gemide yapılan inceleme Türkiye'nin itirazıyla sona erdi. Türkiye ise Alman fırkateyninin izin almadan arama yapmaya çalıştığını ve bu nedenle uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

AB'nin Irini harekatı kapsamında yapılan aramayla ilgili olarak, harekat sözcüsünden şu açıklama yapıldı:

"22 Kasım’da, EUNAVFOR MED IRINI operasyonu, Türk bayraklı bir ticaret gemisini aradı. Geminin gittiği yön dikkate alındığında, IRINI operasyonunun, geminin Birleşmiş Milletler silah ambargosunu ihlal ettiğine dair şüphe duyacak makul gerekçesi vardı.

Arama yapılmadan önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, IRINI operasyonu, geminin bayrağını taşıdığı ülkenin (Türkiye) izni için 4 saat süreyle beklendi. IRINI operasyonu, Roma’daki Türk Büyükelçiliği’nin talebi üzerine yanıt için ekstra süre vermeyi de bekledi. Sürenin geçmesinin ardından IRINI operasyonu gemiye bindi ve NATO süreçleri dâhil olmak üzere uluslararası olarak kabul edilen süreçlere uyarak gemiyi inceledi. Operasyon ekibi en yüksek derecede profesyonellikle hareket etti.

Türkiye’nin resmi itirazını sunmasıyla operasyon durdurudu. O ana kadar gemide yapılan incelemede herhangi bir ihlal tespit edilmedi.

IRINI operasyonu, Avrupa Birliği tarafından Libya’ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasına destek için görevlendirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2292 ve 2526 sayılı kararları kapsamında kuruldu. Bu kararlar, Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere bütün BM üye devletler için geçerlidir."

Açıklamada, Irini operasyonunun Libya'daki gerilimi bitirmek için uluslararası çabaların bir parçası olduğu vurglandı. "Libya'nın geleceğiyle ilgili kritik bir noktadayız" denilen açıklamada, 23 Ekim'de Libya'da alınan ateşkes kararının sürekliliği açısından gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Almanya, Avrupa Birliği kuvvetleriyle birlikte Akdeniz'deki bir Türk gemisini arama için durdurduğunu, ancak Türkiye'nin itirazının ardından aramanın durdurulduğunu açıklamıştı. Türkiye olayla ilgili olarak AB misyonuna tepkisini bildirdikten sonra arama yapan askerler gemiden inmişti.

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